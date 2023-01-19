Instagram ve Facebook'tan "meme uçlarına özgürlük" kararı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in içerik moderasyonu ve sansür politikaları için şirketin "Yüksek Mahkemesi" olarak adlandırdığı bağımsız bir uzmanlar organı olan Meta'nın Gözetim Kurulu, Facebook ve Instagram'a kendilerini transeksüel veya ikili cinsiyete sahip olmayan olarak tanımlayan herkes için meme ucu yasağını kaldırma emri verdi. İkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar.
Gözetim Kurulu kararında, "Kadın meme uçlarını gösteren aynı görüntü, bir kadın tarafından yayınlanırsa yasaklanır, ancak kendini ikili cinsiyete sahip olmayan tanımlayan biri tarafından yayınlanırsa izin verilir" dedi.
"Cis-gender" kişi, doğumda kendisine atanan cinsiyeti veya cinsiyeti tanımlayan kişiye deniliyor. Cis, doğumda atanan cinsiyeti ile cinsiyet kimliği eşleşen kişileri ifade ediyor. Mesela, biri kendisini kadın olarak tanımlıyorsa ve doğumda da kadın olarak atanmışsa ciskadındır. Bu terim transın zıttıdır.
Bununla birlikte kurul, kendilerini transeksüel ve ikili cinsiyete sahip olmayan olarak tanımlayan, üstsüz poz veren ancak meme uçlarını kapatan bir çiftin Instagram'daki iki gönderisine yönelik yasağın kaldırılmasına yönelik yakın tarihli bir karara atıfta bulundu. Instagram, daha önce söz konusu kişilerin fotoğrafını yasakladı. Ancak çift temyizi kazandı ve fotoğraflar çevrimiçi olarak geri yüklendi.
Önerilen değişiklik ayrıca platformun eski politikanın cinsiyet-akışkan kullanıcılara karşı ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetlere yanıt olarak geldi.
Meta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gözeti Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Platformlarımızı herkes için daha güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için politikalarımızı sürekli olarak değerlendiriyoruz.
LGBTQ+ topluluğunu desteklemek için daha fazlasının yapılabileceğini biliyoruz ve bu, uzmanlarla ve LGBTQ+ savunuculuk kuruluşlarıyla çeşitli konularda ve ürün iyileştirmelerinde çalışmak anlamına geliyor" denildi.
Öte yandan, eskiden lezbiyen ve şimdi transeksüel olan Michel R. Huff, Meta'nın yeni politikasının ABD Anayasası’nın On Dördüncü Değişiklik kapsamındaki Eşit Koruma Maddesi’ni ihlal ettiğini savunarak, kararın heteroseksüel kadınları kapsamamasını eleştirdi.
Ruff, “Ciskadınların göğüsleri cinselleştirildi. Ancak göğüsler seks objesi değildir. Göğüslerin asıl amacı çocukları beslemek. Birinin eşit haklarının çıkarlarını bir başkasının potansiyel şehvet dolu patlamalarına karşı dengelerken, bireysel hak ve özgürlüklerimiz galip gelmeli, yoksa diğer yasal korumaları azaltmak için kaygan bir eğimle karşı karşıya kalırız” diye konuştu.