Instagram ve Facebook'tan "meme uçlarına özgürlük" kararı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in içerik moderasyonu ve sansür politikaları için şirketin "Yüksek Mahkemesi" olarak adlandırdığı bağımsız bir uzmanlar organı olan Meta'nın Gözetim Kurulu, Facebook ve Instagram'a kendilerini transeksüel veya ikili cinsiyete sahip olmayan olarak tanımlayan herkes için meme ucu yasağını kaldırma emri verdi. İkili cinsiyete sahip olmadığını belirten kişiler kendilerini ne kadın ne de erkek olarak tanımlıyorlar.