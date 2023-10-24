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Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek

Meta, Instagram'ın ana sayfa akışına yeni bir seçenek daha getirmeye hazırlanıyor. Meta Verified seçeneği sayesinde ana sayfa akışında yalnızca Instagram tarafından onaylı hesapların paylaşımları görüntülenebilecek.

Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek - 1

Instagram başkanı Adam Mosseri'nin yaptığı açıklamaya göre, Instagram'ın yalnızca Meta Verified kullanıcılarının paylaşımlarının görülmesini sağlayan yeni bir ana sayfa akış seçeneğini test ettiğini duyurdu.

Mosseri, yayın kanalında "Bunu insanlar için yeni bir kontrol ve işletmeler ile içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" diye yazdı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek - 2

ANA SAYFA AKIŞINDA ONAYLI HESAPLAR

Yeni Meta Verified seçeneği, uygulamanın üst kısmındaki Instagram logosuna dokunulduğunda "Takip Edilenler" ve "Favoriler" altında bir seçenek olarak görülecek.

Onaylı hesapların öne çıkması, insanlara Instagram akışında daha belirgin bir şekilde görünmeyi denemek için yeni bir yol sunduğundan, web'de 11.99 dolar veya mobil uygulamada 14.99 dolar olan Meta Verified için ödeme yapmaya teşvik etmek istiyor olabilir. 

Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek - 3

AYLIK ABONELİK SİSTEMİNİ BAŞLATTI

Bu yılın başlarında Meta, Instagram ve Facebook için abonelerine mavi doğrulama onay işareti, daha iyi müşteri desteği ve kimliğe bürünmeye karşı koruma gibi özellikler sağlayan Meta Verified programını tanıttı.

Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek - 4

İŞLETME HESAPLARI İÇİN KULLANIMA SUNDU

Şirket ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da test etmeye başladı, bir ay sonra ABD'ye getirdi ve Eylül ayında Meta Verified'ın işletme hesapları için kullanılabilir olacağını duyurdu.

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