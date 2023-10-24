Instagram'a yeni özellik: Yalnızca onaylı hesaplar görülebilecek

Instagram başkanı Adam Mosseri'nin yaptığı açıklamaya göre, Instagram'ın yalnızca Meta Verified kullanıcılarının paylaşımlarının görülmesini sağlayan yeni bir ana sayfa akış seçeneğini test ettiğini duyurdu.

Mosseri, yayın kanalında "Bunu insanlar için yeni bir kontrol ve işletmeler ile içerik oluşturucuların keşfedilmesi için bir yol olarak geliştiriyoruz" diye yazdı.