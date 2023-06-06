iOS 17'de hangi özellikler olacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?)

APPLE WATCH'A WIDGET GELİYOR

Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.