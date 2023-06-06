iOS 17'de hangi özellikler olacak? iOS 17 ne zaman çıkacak? Apple WWDC 2023'te neler tanıtılacak? (iPhone 15 ne zaman çıkacak?)

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) 2023 etkinliğiyle yeni güncellemeleri ve cihazlarını tanıtması bekleniyor. Apple kullanıcıları iOS 17'nin ne zaman çıkacağını ve hangi özellikleri barındıracağını merak ediyor.
Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.
Forbes'in aktardığına göre, iPhone 15 serisinin, 14 serisinden çok da farklı olmadan küçük revizyonlar yapılarak müşteriler ile buluşturulacağı, firmanın 16 serisinde ise ekranı yüzde 10 civarında büyüteceği öne sürüldü.
Ayrıca haberde Apple'ın etkinlikte tahmini 15 inçlik MacBook Air'i tanıtacağı ifade edilirken, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili masaüstü Mac modellerinin de görücüye çıkabileceği belirtildi.
Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Apple'ın düzenlediği bu konferans bugün (5 Haziran) TSİ 20.00'da düzenlenecek. Etkinlik Apple TV'den online olarak takip edilebilecek.