iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu?

Apple tutkunlarının heyecanla beklediği iPhone 15 nihayet tanıtıldı. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 yine teknoloji gündemine damga vurdu. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin öne çıkan özellikleri ve fiyatının yanı sıra satış tarihi de netlik kazandı. İşte, iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve Türkiye ve ABD satış fiyatı...