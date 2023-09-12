iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu?
Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ürünlerini tanıttı. Teknoloji devi Apple, bugün organize ettiği Wonderlust etkinliği ile merakla beklenen iPhone serisi modellerini resmi olarak ilan etti. Etkinliğin ardından iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri kullanıcıların gündeminde yer alıyor. iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 Pro Max seçenekleri, yakın zaman sonra meraklıları ile buluşacak. Peki, iPhone 15 ne kadara satılacak? iPhone 15 ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Apple tutkunlarının heyecanla beklediği iPhone 15 nihayet tanıtıldı. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 yine teknoloji gündemine damga vurdu. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin öne çıkan özellikleri ve fiyatının yanı sıra satış tarihi de netlik kazandı. İşte, iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve Türkiye ve ABD satış fiyatı...