iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu?

Apple, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ürünlerini tanıttı. Teknoloji devi Apple, bugün organize ettiği Wonderlust etkinliği ile merakla beklenen iPhone serisi modellerini resmi olarak ilan etti. Etkinliğin ardından iPhone 15 serisinin fiyatı ve özellikleri kullanıcıların gündeminde yer alıyor. iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 plus ve iPhone 15 Pro Max seçenekleri, yakın zaman sonra meraklıları ile buluşacak. Peki, iPhone 15 ne kadara satılacak? iPhone 15 ne zaman Türkiye'ye gelecek?

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu? - 1

Apple tutkunlarının heyecanla beklediği iPhone 15 nihayet tanıtıldı. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 yine teknoloji gündemine damga vurdu. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin öne çıkan özellikleri ve fiyatının yanı sıra satış tarihi de netlik kazandı. İşte, iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve Türkiye ve ABD satış fiyatı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu? - 2

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanını düzenledi. iPhone 15 modellerinin yanısıra Apple Watch Series 9'u da kullanıcılar ile buluşturdu. Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve Türkiye fiyatı belli oldu.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu? - 3

IPHONE 15 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak.

Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu? - 4

IPHONE 15 NE KADARA SATILACAK?

iPhone 15'in fiyatının 799 dolardan başlayacağı iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan satışa çıkacağı duyuruldu.

iPhone 15 Pro'nun başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone 15 Pro Max'in ise 1199 dolar olacağı duyuruldu.

Böylelikle Apple bir kez daha dolar bazında zam yapmadan yeni cihazlarını tanıttı.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatları ne kadar oldu? - 5

IPHONE 15 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 15'in Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı.

Öte yandan iPhone 15 Plus'ın ise 55.999 TL başlangıç fiyatı bulunuyor.

Türkiye'de ön sipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

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