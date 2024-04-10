iPhone 16'nın renkleri sızdırıldı (iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

BATARYA

iPhone 16 Pro modellerinin daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilecek istiflenmiş pil teknolojisini kullanacağı öne sürüldü.

Yığılmış piller elektrikli araçlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olmakla birlikte akıllı telefonlar için yeni gelişen bir teknolojidir.



Yığılmış pil, daha hızlı 40W kablolu şarj ve 20W MagSafe şarj desteğiyle birlikte gelebilir.



Yeni bir tasarıma, güncellenmiş konektöre ve 3355mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro pilinin bir görüntüsü sızdırıldı.