iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi)
Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. Zam kararı ardından iPhone telefonların güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone modelleri ne kadar oldu? İşte Apple Türkiye'de bulunan cihazların güncel fiyat listesi...
Teknoloji devi Apple, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunduğu iPhone, MacBook ve iPad modellerine zam kararı aldı. Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.