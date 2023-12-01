iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi)

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. Zam kararı ardından iPhone telefonların güncel fiyatları merak konusu oldu. Peki, iPhone modelleri ne kadar oldu? İşte Apple Türkiye'de bulunan cihazların güncel fiyat listesi...

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi) - 1

Teknoloji devi Apple, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunduğu iPhone, MacBook ve iPad modellerine zam kararı aldı. Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi) - 2

İPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi) - 3

İPHONE 14 FİYATLARI

Yeni zamla birlikte iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 43.999 TL'den 47.499 TL'ye, iPhone 14 Plus 128 GB'ın fiyatı 49.999 TL'den 53.999 TL'ye çıktı.

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi) - 4

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB
Eski fiyat: 36.999 TL
Yeni fiyat: 39.999 TL

iPhone 13 256 GB
Eski fiyat: 40.999 TL
Yeni fiyat: 44.499 TL

iPhone 13 512 GB
Eski fiyat: 48.999 TL
Yeni fiyat: 52.999 TL

iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi) - 5

APPLE WATCH SERİSİ

iPhone'ların yanı sıra Apple Watch serisinin en pahalı cihazı Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı da 39.999 TL'den 42.999 TL'ye yükseldi.

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