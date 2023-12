iPhone fiyatları ne kadar oldu? Apple Türkiye'den tüm cihazlara bir zam daha! (Güncel fiyat listesi)

İPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - eski fiyatı: 49.999 TL / yeni fiyatı: 53.999 TL



iPhone 15 256 GB - eski fiyatı: 53.999 TL / yeni fiyatı: 58.499 TL



iPhone 15 512 GB - eski fiyatı: 61.999 TL / yeni fiyatı: 66.999 TL



iPhone 15 Plus 128 GB - eski fiyatı: 56.999 TL / yeni fiyatı: 61.999 TL



iPhone 15 Plus 256 GB - eski fiyatı: 60.999 TL / yeni fiyatı: 66.499 TL



iPhone 15 Plus 512 GB - eski fiyatı: 68.999 TL / yeni fiyatı: 74.999 TL