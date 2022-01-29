iPhone'a iOS 15.4 ile gelecek özellikler belli oldu

MASKE VARKEN FACE ID ÇALIŞACAK

Corona virüs süreciyle birlikte kullanıcıların en çok zorlandığı noktalardan biri de şüphesiz Face ID.... Maske takan kullanıcılar telefonunun kilidini açmakta zorlanırken, iOS 15.4 ile birlikte bu dert tarihe karşılacak.

iPhone 12 ve daha yeni cihazların kullanıcıları artık maskelerini kaldırmadan telefon kilidini açabilecek.