iPhone ile en iyi fotoğrafları çekmek için ipuçları

Moda haftasında herkes ve her şey fotoğraflanıp paylaşılmak üzere hazırlanır. Bu yüzden portre moduna geçip deneme yapmanın tam zamanı. Ortam karanlıksa flaşı kullanın. Karmaşıksa arka planınızı temizleyin. Zamanınız varsa süjenizi yönlendirin. Onu temiz bir arka planın önüne getirin. Yan dönmesini isteyin. Nasıl bir sonuç elde edebileceğinize bakın Süjeniz en fazla hayır diyebilir. Anlattığınız öyküyü, bir müzik parçasıymış gibi düşünün.