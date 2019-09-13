iPhone'lara 'kimlik avı' saldırısı! (1.6 milyona ulaştı)

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Tatyana Sidorina, “Bu dolandırıcılık yöntemleri teknik açıdan yeni olmasa da bunların Windows veya Android gibi diğer platformların kullanıcılarına kıyasla Apple kullanıcıları için daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyoruz. Bunun nedeni ise Mac ve diğer Apple cihazlarının oluşturduğu ekosistemin genellikle daha güvenli olarak kabul edilmesi. Bu yüzden kullanıcılar sahte web siteleriyle karşılaştıklarında daha dikkatsiz davranabiliyor.