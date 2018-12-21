iPhone'lara bir yasak daha yolda!
ntv.com.tr
Apple'ın iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışları Çin'den sonra Almanya'da yasaklanabilir!
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ABD merkezli teknoloji devi Apple ve Qualcomm arasında devam eden patent davası her geçen gün daha da derinleşiyor.
Dava şimdi de Almanya'daki iPhone satışlarını etkileyecek boyuta ulaştı.
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Zira Almanya, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin satışlarını ülke genelinde yasaklayabilir!
Almanya’daki bir ön mahkemece alınan karar ile birlikte Apple’ın Qualcomm’a karşı haksız olduğu kararı verildi.
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ÇİN YASAKLADI APPLE İKİ ÖZELLİĞİ BİRDEN KALDIRDI
Apple Çin'deki davadan sonra oldukça radikal bir karar almıştı.
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Çin, patent ihlali gerekçesiyle Apple'ın iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin Çin'de satışının yasaklamıştı.
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5Yasak kararı sonrası ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan çok öneml bir adım geldi. Apple, yasak sonrası söz konusu özelliği kaldırdı.
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Merkezi ABD'de bulunan teknoloji firması Qualcomm'dan yapılan açıklamada, Çin'deki Fuzhou mahkemesinin kararıyla Apple'ın birçok modelinin satışının yasaklandığı bildirilmişti.
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7Şirketin açıklamasında dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm'a ait olduğu öne sürülmüştü.
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8Apple'dan yapılan açıklamada ise "Qualcomm'un ürünlerimizi yasaklatma yönündeki çabası yasa dışı uygulamaları dünyanın her yerinde soruşturulan bir şirketin çaresiz girişimidir. Tüm Apple modellerimiz Çin'deki müşterilerimiz için mevcut bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.
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9Apple açıklamasında davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğunu ileri sürülmüştü.