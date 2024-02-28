İptal edilen Apple Car sosyal medyada alay konusu oldu

Rakip firma Tesla'nın sahibi Elon Musk da X'teki haberlere ifadelerle yanıt verdi.



Apple, şirket içinde "Project Titan" olarak bilinen gizli projeye ne kadar harcadığını açıklamadı, ancak CNBC sadece geçen yıl bu projeye yaklaşık 30 milyar dolar aktardığını söyledi.