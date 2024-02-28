İptal edilen Apple Car sosyal medyada alay konusu oldu
Apple, yaptığı açıklamada kendi sürücüsüz elektrikli otomobilini üretmekten vazgeçtiği söyledi. Apple'ın son 10 yılda milyarlarca dolar harcadığı Appel Car'ın iptali sosyal medyada alay konusu oldu.
ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi.
Proje üzerinde çalışanları işten çıkarmaya hazırlandığını bildiren Apple, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.