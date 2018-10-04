İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem (Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor)
DHA, ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
İstanbul Havalimanı’nda yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilmesini sağlayacak sistemin test çalışmaları, İstanbul Havalimanı'nda başlatıldı
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1Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.
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2Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.
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3EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi. Peki sistem nasıl çalışıyor?
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4Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.
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Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor.
Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor.
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İSTANBUL HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler?
İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...
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İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak.
İLK YOLCU TESTİ-İZLE
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İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı var.
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9Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip.
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10Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.
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11İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlıyor, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde.
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12Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor.
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13Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştiriyor.
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14İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu.
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15Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılıyor.
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16İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.
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17Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabillecek.
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18Hava limanındaki apron kapasitesi ise 500 uçak.
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19Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş-kalkışı mümkün olacak.
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20Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.
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21Öte yandan, metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi bekleniyor.
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ATATÜRK HAVALİMANI'NIN İLGİNÇ İSTATİSTİKLERİİstanbul’un ilk havalimanı Atatürk Havalimanı’nın yapılmasına 1938’de karar verilmiş ancak bundan 15 yıl sonra, 1953 yılında havalimanı hizmete açılmıştı. Yerini İstanbul Havalimanı'na bırakan Atatürk Havalimanı'nın ilgi çekici istatistikleri şu şekilde...
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Atatürk Havalimanı'nın ilginç istatistikleri
En fazla yolcu taşıdığı yıl: 2018-67 milyon 981 bin 446
En fazla dış hat yolcusunun olduğu yıl: 2018- 48 milyon 811 bin 305
En fazla iç hat yolcunun olduğu yıl:2017-19 milyon 629 bin 425
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En fazla uçak trafiğinin olduğu gün:18 Eylül 2016-1500 uçak trafiği(481 iç,1019 dış)
En fazla yolcunun ağırlandığı gün:18 Ağustos 2018:230 bin yolcu
En fazla uçak trafiğinin olduğu yıl: 2016-466 bin 396
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En fazla dış hat uçak trafiğinin olduğu yıl-2018- 328 bin 235
En fazla iç hat uçak trafiğinin olduğu yıl- 2014-144 bin 471
En fazla yük trafiğinin olduğu yıl:2018-2.410.934 ton
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En yoğun trafiğin olduğu günler:Cuma ve Pazar
Günlük uçak trafiği:Ortalama 1000-1100
Günlük yolcu trafiği:Ortalama 130-150 bin
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Yılda tüketilen sebze-meyve:600 tondan fazla
Yılda tüketilen et:300 tondan fazla
Yılda tüketilen unlu mamul miktarı:340 tondan fazla
Yılda tüketilen kahve miktarı:20 tondan fazla
Yılda tüketilen çay miktarı:8 tondan fazla