İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem (Pasaport kontrolü 18 saniyeye düşüyor)

1 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hayata geçirilen "Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi" ile yolculara zaman kazandırılması amaçlanıyor.

2 Sistem sayesinde yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde havalimanında 16 geliş,10 gidiş ve 4 transfer alanında yer alan toplam 30 hızlı pasaport geçiş bankosundan geçebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstündekilerin yararlanabildiği sistemin donanımı, İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapıldı.

3 EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları dışındaki donanım ve yazılımı yerli firma tarafından üretildi. Peki sistem nasıl çalışıyor?

4 Pasaportlarıyla beraber gelen yolcuların sistemin bulunduğu ilk noktada pasaportlarını okutmaları gerekiyor.

5 Ardından parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriler ile pasaporttaki bilgileri eşleştiriliyor. Yolcular, toplamda yaklaşık 18-20 saniyede pasaport işlemlerini yapıyor. Geçiş yapan yolcuların pasaportlarına damga vurma işlemi emniyet görevlileri tarafından yapılıyor.

6 İSTANBUL HAVALİMANININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER? Peki İstanbul Havalimanı'nın teknik özellikleri neler? İstanbul Havalimanı hayatımızda neleri değiştirecek? İşte bilmeniz gereken her şey...

7 İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası olacak. İLK YOLCU TESTİ-İZLE

8 İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı var.

9 Yani ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portu kadar bir porta sahip.

10 Havalimanına döşenen fiber kablo uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 1700 km’ye eşit.

11 İGA Havalimanı İşletmesi tarafından kurulan İGA Bilişim, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapısını ve bilişim hizmetlerini sağlıyor, bu hizmet dünya çapında alanında verilen en büyük hizmet niteliğinde.

12 Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olan İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliştirdiği milli sistemleri kullanıyor.

13 Yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar ile kurulan İGA Bilişim şirketi İstanbul Yeni Havalimanı ile dünyanın en büyük havalimanının tasarım, kurulum, entegrasyon ve devreye alma işlemlerini gerçekleştiriyor.

14 İGA Bilişim 100’ün üzerinde çalışan ve alt yüklenicilerle birlikte toplam 780 kişiden oluşan ekibi ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi beş ana sisteminden sorumlu.

15 Mühendisler tarafından geliştirilen, yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılıyor.

16 İstanbul Yeni Havalimanı'yla ilgili diğer çarpıcı bilgilere gelince: Yaklaşık olarak 150 milyon yolcu kapasitesi bulunuyor.

17 Tamamlandığında yaklaşık olarak her piste saatte 19 iniş veya kalkış yapılabillecek.

18 Hava limanındaki apron kapasitesi ise 500 uçak.

19 Günümüzün en büyük uçaklarından Airbus A380 ve Boing 737-800 gibi uçakların iniş-kalkışı mümkün olacak.

20 Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama da havalimanının özellikleri arasında yer alıyor.

21 Öte yandan, metronun havalimanına 2020 yılında gelmesi bekleniyor.

22 ATATÜRK HAVALİMANI'NIN İLGİNÇ İSTATİSTİKLERİ İstanbul’un ilk havalimanı Atatürk Havalimanı’nın yapılmasına 1938’de karar verilmiş ancak bundan 15 yıl sonra, 1953 yılında havalimanı hizmete açılmıştı. Yerini İstanbul Havalimanı'na bırakan Atatürk Havalimanı'nın ilgi çekici istatistikleri şu şekilde...

23 Atatürk Havalimanı'nın ilginç istatistikleri En fazla yolcu taşıdığı yıl: 2018-67 milyon 981 bin 446 En fazla dış hat yolcusunun olduğu yıl: 2018- 48 milyon 811 bin 305 En fazla iç hat yolcunun olduğu yıl:2017-19 milyon 629 bin 425

24 En fazla uçak trafiğinin olduğu gün:18 Eylül 2016-1500 uçak trafiği(481 iç,1019 dış) En fazla yolcunun ağırlandığı gün:18 Ağustos 2018:230 bin yolcu En fazla uçak trafiğinin olduğu yıl: 2016-466 bin 396

25 En fazla dış hat uçak trafiğinin olduğu yıl-2018- 328 bin 235 En fazla iç hat uçak trafiğinin olduğu yıl- 2014-144 bin 471 En fazla yük trafiğinin olduğu yıl:2018-2.410.934 ton

26 En yoğun trafiğin olduğu günler:Cuma ve Pazar Günlük uçak trafiği:Ortalama 1000-1100 Günlük yolcu trafiği:Ortalama 130-150 bin