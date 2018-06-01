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İşte 400 MP'lik fotoğraf makinesinden çekilen kareler

ntv.com.tr

Fiyatı 220 bin TL olan fotoğraf makinesinden 400 MP çözünürlüğünde fotoğraflar yayınlandı.

  • 1

    Hasselblad tarafından üretilen 400 MP'lik fotoğraf makinesi, 2018'in Ocak ayında duyurulmuştu.
  • 2

    Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve 48 bin dolardan alıcısını bekleyen bu fotoğraf makinesinden elde edilen kareler kamuoyu ile paylaşıldı.
  • 3

    H6D-400c Multi Shot isimli bu modelin çektiği RAW formatındaki fotoğraflar 755MB boyutuna kadar çıkabiliyor.
  • 4

    Fotoğrafı JPEG formatında alırsanız, 23200×17400 pikselde tam 200 MB'lık fotoğraflar elde ediyorsunuz.
  • 5

    ALTERNATİF ÖNERİLER

    ALTERNATİF ÖNERİLER
    Bir fotoğraf makinesine 48 bin lira ayıracak bütçeniz yoksa bu listeye bakmanızda fayda var. Zira yeni başlayanlar için piyasadaki en iyi dijital fotoğraf makinelerini sizler için mercek altına aldık. İşte piyasadaki en iyi fotoğraf makineleri ve özellikleri...
  • 6

    Fujifilm X100F

    Fujifilm X100F
    24 MP çözünürlük
  • 7

    Fujifilm X100F

    Fujifilm X100F
    Video opsiyonları: 720p, 1080p
  • 8

    Fujifilm X100F

    Fujifilm X100F
    Maksimum ISO: 51200
  • 9

    Fujifilm X100F

    Fujifilm X100F
    LCD boyutu: 3 inç
  • 10

    Canon EOS 5D Mark IV

    Canon EOS 5D Mark IV
    30.4 MP
  • 11

    Canon EOS 5D Mark IV

    Canon EOS 5D Mark IV

    Maksimum ISO: 102400 

  • 12

    Canon EOS 5D Mark IV

    Canon EOS 5D Mark IV
    3.2 inç ekran
  • 13

    Canon EOS 5D Mark IV

    Canon EOS 5D Mark IV
    720p, 1080p, 4K video çözünürlüğü
  • 14

    Fujifilm X-T2

    Fujifilm X-T2
    24 MP
  • 15

    Fujifilm X-T2

    Fujifilm X-T2
    1080p, 4K video çözünürlüğü
  • 16

    Fujifilm X-T2

    Fujifilm X-T2
    Maksimum ISO: 51200
  • 17

    Fujifilm X-T2

    Fujifilm X-T2

    3 inç ekran

  • 18

    Nikon D500

    Nikon D500
    20.9 MP
  • 19

    Nikon D500

    Nikon D500
    Maksimum ISO: 1638400
  • 20

    Nikon D500

    Nikon D500

    3.2 inç ekran 

  • 21

    Nikon D500

    Nikon D500
    720p, 1080p, 4K video çözünürlüğü
  • 22

    Ricoh GR II

    Ricoh GR II
    16 MP
  • 23

    Ricoh GR II

    Ricoh GR II

    Maksimum ISO: 25600 

  • 24

    Ricoh GR II

    Ricoh GR II

    3 inç ekran

  • 25

    Ricoh GR II

    Ricoh GR II
    720p, 1080p video çözünürlüğü
  • 26

    Sony Alpha 6000

    Sony Alpha 6000
    24 MP
  • 27

    Sony Alpha 6000

    Sony Alpha 6000

    Maksimum ISO: 25600 

  • 28

    Sony Alpha 6000

    Sony Alpha 6000
    3 inç ekran
  • 29

    Sony Alpha 6000

    Sony Alpha 6000
    720p, 1080p video çözünürlüğü

  • 30

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
    20 MP
  • 31

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

    Maksimum ISO: 12800 

  • 32

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
    3 inç ekran
  • 33

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

    Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
    720p, 1080p çözünürlüğü
  • 34

    Canon EOS Rebel T6s

    Canon EOS Rebel T6s
    24 MP
  • 35

    Canon EOS Rebel T6s

    Canon EOS Rebel T6s

    Maksimum ISO: 25600 

  • 36

    Canon EOS Rebel T6s

    Canon EOS Rebel T6s

    3 inç ekran

  • 37

    Canon EOS Rebel T6s

    Canon EOS Rebel T6s
    480p, 720p, 1080p çözünürlüğü
  • 38

    Canon PowerShot SX60 HS

    Canon PowerShot SX60 HS
    16 MP
  • 39

    Canon PowerShot SX60 HS

    Canon PowerShot SX60 HS

    Maksimum ISO: 3200 

  • 40

    Canon PowerShot SX60 HS

    Canon PowerShot SX60 HS

    3 inç ekran 

  • 41

    Canon PowerShot SX60 HS

    Canon PowerShot SX60 HS
    480p, 720p, 1080p çözünürlüğü
  • 42

    Olympus Tough TG-4

    Olympus Tough TG-4
    16 MP
  • 43

    Olympus Tough TG-4

    Olympus Tough TG-4

    Maksimum ISO: 6400 

  • 44

    Olympus Tough TG-4

    Olympus Tough TG-4

    3 inç ekran 

  • 45

    Olympus Tough TG-4

    Olympus Tough TG-4
    480p, 720p, 1080p çözünürlüğü

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