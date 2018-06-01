İşte 400 MP'lik fotoğraf makinesinden çekilen kareler
ntv.com.tr
Fiyatı 220 bin TL olan fotoğraf makinesinden 400 MP çözünürlüğünde fotoğraflar yayınlandı.
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1Hasselblad tarafından üretilen 400 MP'lik fotoğraf makinesi, 2018'in Ocak ayında duyurulmuştu.
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2Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve 48 bin dolardan alıcısını bekleyen bu fotoğraf makinesinden elde edilen kareler kamuoyu ile paylaşıldı.
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3H6D-400c Multi Shot isimli bu modelin çektiği RAW formatındaki fotoğraflar 755MB boyutuna kadar çıkabiliyor.
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4Fotoğrafı JPEG formatında alırsanız, 23200×17400 pikselde tam 200 MB'lık fotoğraflar elde ediyorsunuz.
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ALTERNATİF ÖNERİLERBir fotoğraf makinesine 48 bin lira ayıracak bütçeniz yoksa bu listeye bakmanızda fayda var. Zira yeni başlayanlar için piyasadaki en iyi dijital fotoğraf makinelerini sizler için mercek altına aldık. İşte piyasadaki en iyi fotoğraf makineleri ve özellikleri...
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Fujifilm X100F24 MP çözünürlük
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Fujifilm X100FVideo opsiyonları: 720p, 1080p
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Fujifilm X100FMaksimum ISO: 51200
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Fujifilm X100FLCD boyutu: 3 inç
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Canon EOS 5D Mark IV30.4 MP
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Canon EOS 5D Mark IV
Maksimum ISO: 102400
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Canon EOS 5D Mark IV3.2 inç ekran
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Canon EOS 5D Mark IV720p, 1080p, 4K video çözünürlüğü
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Fujifilm X-T224 MP
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Fujifilm X-T21080p, 4K video çözünürlüğü
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Fujifilm X-T2Maksimum ISO: 51200
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Fujifilm X-T2
3 inç ekran
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Nikon D50020.9 MP
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Nikon D500Maksimum ISO: 1638400
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Nikon D500
3.2 inç ekran
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Nikon D500720p, 1080p, 4K video çözünürlüğü
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Ricoh GR II16 MP
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Ricoh GR II
Maksimum ISO: 25600
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Ricoh GR II
3 inç ekran
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Ricoh GR II720p, 1080p video çözünürlüğü
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Sony Alpha 600024 MP
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Sony Alpha 6000
Maksimum ISO: 25600
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Sony Alpha 60003 inç ekran
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Sony Alpha 6000720p, 1080p video çözünürlüğü
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Sony Cyber-shot DSC-RX100 III20 MP
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Sony Cyber-shot DSC-RX100 III
Maksimum ISO: 12800
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Sony Cyber-shot DSC-RX100 III3 inç ekran
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Sony Cyber-shot DSC-RX100 III720p, 1080p çözünürlüğü
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Canon EOS Rebel T6s24 MP
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Canon EOS Rebel T6s
Maksimum ISO: 25600
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Canon EOS Rebel T6s
3 inç ekran
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Canon EOS Rebel T6s480p, 720p, 1080p çözünürlüğü
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Canon PowerShot SX60 HS16 MP
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Canon PowerShot SX60 HS
Maksimum ISO: 3200
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Canon PowerShot SX60 HS
3 inç ekran
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Canon PowerShot SX60 HS480p, 720p, 1080p çözünürlüğü
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Olympus Tough TG-416 MP
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Olympus Tough TG-4
Maksimum ISO: 6400
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Olympus Tough TG-4
3 inç ekran
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Olympus Tough TG-4480p, 720p, 1080p çözünürlüğü