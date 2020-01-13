İşte CES 2020'nin ilginç ürünleri

Weber'in tanıttığı 'Connect Smart Grilling Hub' isimli akıllı mangal cihazı tabiri caizse herkesi bu alanda uzman haline getirecek.
Ete yerleştirilen sensörler sayesinde anlık sıcaklık takibi yapabilen cihazın kendi uygulaması da mevcut.
30 dakika boyunca havada kalabilen yapay zeka destekli PowerEgg X, ev sahipliği yaptığı kamera ile 4K 60 fps video çekebiliyor.
Samsung'un geliştridiği bu robot kullanıcının sesli komutları ile çalışıyor ve hafızasında bulunan tarifler sayesinde yemek yapabiliyor.
Segway S Pod tekerlekli koltuk geleceğin akıllı şehirlerinde otomobillerin yerini almak için tasarlandı. Koltuğun yan kısmına yerleştirilen joystick ile yönetilen Segway S Pod elektrikli ve saatte 30 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.
Katlanma trensine ayak uyduran son cihaz Televizyon oldu. LG'nin geliştirdiği model istenilen şekle getirilebiliniyor.
Insta360 Go isimli ürün sadece 20 gram ağırlığında. Ancak bu kamerayı rakiplerinden ayıran yanı bir gözlüğe monte edilip kullanılabilmesi.
Kabin ve şasisi değiştirilebilir olan Metrosnap, gücünü elektirkten alıyor ve şarjla 130 kilometre yol yapabiliyor. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 85 kilometre.
Climate360 Smart Bed isimli akıllı yatak kullanıcısının uyumadan önce yatağının sıcaklığını belirlemesine imkan tanıyor.
Massachusetts merkezli BrainCo'nun geliştirdiği sistem kullanıcıların beyin dalgalarını elektronik sinyallere dönüştürerek oyuncak arabaları hareket ettiriyor.
Pervane yerine yüzgeçleri bulunan BIKI su altında gerçek bir balık gibi davranacak şekilde tasarlandı. 1,1 kg ağırlığındaki BIKI, 148x265x106 mm boyutunda. 2600 miliamper saatlik bataryasıyla da 90-120 dakika arasında çalışabiliyor. Tam şarj olması ise 2 saat sürüyor.