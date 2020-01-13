İşte CES 2020'nin ilginç ürünleri

SUALTI ROBOTU

Pervane yerine yüzgeçleri bulunan BIKI su altında gerçek bir balık gibi davranacak şekilde tasarlandı. 1,1 kg ağırlığındaki BIKI, 148x265x106 mm boyutunda. 2600 miliamper saatlik bataryasıyla da 90-120 dakika arasında çalışabiliyor. Tam şarj olması ise 2 saat sürüyor.