İşte dünyanın en küçük telefonu (Palm'ı tahtından etti)

Dünyanın en küçük telefonu artık Zanco Tiny T2. Bir USB bellek büyüklüğündeki cihaz Palm'ı tahtından etti. İşte dünyanın en küçük telefonunun kullanıcılarına sunduğu özellikler...

Dünyanın en küçük telefonu unvanını Palm'ın elinden alan Zanco Tiny T2 görücüye çıktı.

Henüz seri üretime geçmeyen cihaz, kullanıcıların projelerine fon sağlamasını sağlayan Kickstarter isimli platform üzerinden sipariş almaya başladı.

Zanco Tiny T2 3G, radyo, kulaklık girişi, Bluetooth bağlantısı ve 0,3 MP’lik bir kameraya ev sahipliği yapıyor.

Tek şarj ile 7 güne kadar kullanım sunan cihaz, 6,96 cm uzunluğa ve 2,99 cm genişliğe sahip cihaz, 31 gram ağırlığında.

Zanco Tiny T2 ayrıca önceden yüklenmiş birkaç oyuna ve 32 GB’a kadar microSD kart desteğine sahip.

Henüz fon sağlama aşamasında olan cihazın seri üretime geçmesi haline satış fiyatının 79 dolar olacağı açıklandı.