İşte dünyanın en pahalı alan adları
Dijital alan adı sağlayıcısı GoDaddy, en pahalı fiyata sahip olan alan adlarını açıkladı. İşte bugüne kadar en yüksek fiyata satılan 10 alan adı...
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110- Fund.com 9,99 milyon Sterlin
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9- Insure.com 16 milyon Dolar
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8- 360.com 17 milyon Dolar
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7- Internet.com 18 milyon Dolar
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6- Voice.com 30 milyon Dolar
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5- PrivateJet.com 30,18 milyon Dolar
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4- VacationRentals.com 35 milyon Dolar
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3- Insurance.com 35,6 milyon Dolar
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2- CarInsurance.com 49,7 milyon Dolar
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1- Cars.com 872 milyon Dolar