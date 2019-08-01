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İşte dünyanın en pahalı alan adları

Dijital alan adı sağlayıcısı GoDaddy, en pahalı fiyata sahip olan alan adlarını açıkladı. İşte bugüne kadar en yüksek fiyata satılan 10 alan adı...

  • 1

    10- Fund.com 9,99 milyon Sterlin
  • 2

    9- Insure.com 16 milyon Dolar 

  • 3

    8- 360.com 17 milyon Dolar 

  • 4

    7- Internet.com 18 milyon Dolar 

  • 5

    6- Voice.com 30 milyon Dolar 

  • 6

    5- PrivateJet.com 30,18 milyon Dolar 

  • 7

    4- VacationRentals.com 35 milyon Dolar 

  • 8

    3- Insurance.com 35,6 milyon Dolar 

  • 9

    2- CarInsurance.com 49,7 milyon Dolar 

  • 10

    1- Cars.com 872 milyon Dolar 

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