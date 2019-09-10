İşte IFA 2019’un en dikkat çeken cihazları

Bir dönemin en çok telefon satan firması olan Nokia, adeta kullanıcılarını geçmişe götüren retro modelleri ile çok konuşuldu. Ancak firma bu popülariteyi satışlarda yakalayabilmiş değil.

HDM Global (Nokia’yı bünyesinde barındıran firma) IFA’da 2 yeni model tanıttı. Bunlardan en ilgi çekeni Nokia 7.2 oldu. 48 MP’lik arka kamerası ile dikkat çeken telelefon ile şirket güçlü rakiplerinden pazar payı almayı deneyecek.