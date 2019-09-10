İşte IFA 2019’un en dikkat çeken cihazları
ntv.com.tr
Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019 pek çok teknolojik ürünün lansmanına ev sahipliği yaptı. İşte 2020’de hayatımıza girmeye başlayacak 5G'nin damga vurduğu IFA 2019’un dikkat çekenleri…
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DÜNYANIN İLK 5G MODEM ENTEGRE EDİLMİŞ YONGASIAlmanya’nın başkenti Berlin’de her yıl düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’a 5G rüzgarı damgasını vurdu.
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Fuarın açılış konuşmasını yapan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, sektörün en kompakt 5G akıllı telefon çözümü olarak gösterilen Kirin 990’ı (5G) görücüye çıkardı.
Dünyanın ilk 5G modem entegre edilmiş yongası Kirin 990 19 Eylül’de tanıtılacak Huawei Mate 30 serisi telefonlara güç verecek.
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SAMSUNG A90 5G
5G’li telefonlar şimdiden yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Bu cihazlardan bir tanesi de Samsung A90 5G. 6.7 inç ekran ve FHD çözünürlüğe ev sahipli yapan telefon gücünü Snapdragon 885’ten alıyor.
Cihazın 6 GB ve 8GN olmak üzere iki opsiyonu bulunuyor. Samsung, A90’nın 5G teknolojisine ev sahipliği yapan en uygun telefonlardan birisi olacağı iddiasında.
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DAHA AKILLI EVLER
Son dönemde akıllı ampul denildiğinde akla gelen ilk firmalardan bir tanesi olan Philips bu deneyimi bir adım daha ileriye götürmüş.
Kullanıcılar yeni Hue serisini akıllı cihazlarına yükledikleri uygulama veya Amazon Alexa, Google Assistant veya Siri gibi dijital asistanlara sesli komut vererek kontrol edebilecek.
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NOKIA GERİ DÖNEBILECEK Mİ?
Bir dönemin en çok telefon satan firması olan Nokia, adeta kullanıcılarını geçmişe götüren retro modelleri ile çok konuşuldu. Ancak firma bu popülariteyi satışlarda yakalayabilmiş değil.
HDM Global (Nokia’yı bünyesinde barındıran firma) IFA’da 2 yeni model tanıttı. Bunlardan en ilgi çekeni Nokia 7.2 oldu. 48 MP’lik arka kamerası ile dikkat çeken telelefon ile şirket güçlü rakiplerinden pazar payı almayı deneyecek.
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AIRPODS'A YENİ RAKİP: FREEBUDS 3
Huawei’nin IFA’da görücüye çıkardığı bir başka ürün yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds 3 oldu. Cihaz kulaklığı şarj etmenizi sağlayan dairesel şarj kutusuyla birlikte geliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre kulaklık dört saatlik sürekli dinleme süresi sunuyor.
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PROART STUDIOBOOK
IFA’nın en ilgi çeken ürünlerinden bir tanesi de Asus’un ProArt StudioBook modeliydi.
Nvidia RTX 6000’e ev sahipliği yapan laptop, grafik kalitesi ile dikkat çekiyor. 15 inç ekran ve 4K çözünürlük sunan model gücünü Intel Core i9’dan alıyor.
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GARMIN VENU
Garmin’in yeni akıllı saati Venu,kalp atışını ölçüyor, GPS servisi sunuyor.
Kullanıcılar uyurken cihazı kollarından çıkarmamaları durumunda uyku kalitelerini de kayıt altına alabiliyorlar.
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EVDE KURUTEMİZLEME DÖNEMİ
Samsung’un IFA’da tanıttığı bir başka ürün kullanıcılarının giysilerini temizleyen dolabıydı.
Maksimum 5 kıyafetin sığdığı AirDresser isimli dolap geceden bırakılan giysileri sabaha kadar temizlemiş oluyor. Ürünün fiyatına dair bir açıklama ise bulunmuyor.
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6 BİN MAH’LIK OYUN TELEFONU
Asus’un oyun severler için geliştirdiği yeni telefonu Asus ROG Phone 2 855 ile geliyor.
6.6 inçlik AMOLED HDR ekrana sahip olan telefonun batarya değeri ise 6 bin mAh.
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SONY WI - 1000XM2Japonya merkezli Sony, gürültü önleyici özelliğine sahip yeni kulaklık modelini IFA’daki katılımcıların beğenisine sundu.