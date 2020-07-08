İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)

Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını baz alarak en pahalı ve en ucuz hizmetin sunulduğu ülkeleri belirledi.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Söz konusu verilere göre, Türkiye, GB başına 0,72 dolar yani 4,94 TL ile en ucuz mobil internete sahip 20'nci ülke oldu.