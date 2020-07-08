İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)

Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Listede Türkiye de yer aldı. İşte Cable'a göre mobil internetin en ucuz ve pahalı olduğu ülkeler... Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını baz alarak en pahalı ve en ucuz hizmetin sunulduğu ülkeleri belirledi. Hindistan - 0,09 dolar İsrail - 0,11 dolar Kırgısiztan - 0,21 dolar İtalya - 0,43 dolar Ukrayna - 0,46 dolar Malavi - 27,41 dolar Benin - 24,22 dolar Çad - 23,33 dolar Yemen - 15,98 dolar Botsvana - 13,87 dolar Söz konusu verilere göre, Türkiye, GB başına 0,72 dolar yani 4,94 TL ile en ucuz mobil internete sahip 20'nci ülke oldu.