İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?)

Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı. Listede Türkiye de yer aldı. İşte Cable'a göre mobil internetin en ucuz ve pahalı olduğu ülkeler...

08.07.2020 - 11:31

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 1
Cable, ülkelerin GB başına ödedikleri mobil internet fiyatlarını baz alarak en pahalı ve en ucuz hizmetin sunulduğu ülkeleri belirledi.
İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

MOBİL İNTERNETİN EN UCUZ OLDUĞU 5 ÜLKE 

Hindistan - 0,09 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

İsrail - 0,11 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

Kırgısiztan - 0,21 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

İtalya - 0,43 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 6
Ukrayna - 0,46 dolar
İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

MOBİL İNTERNETİN EN PAHALI OLDUĞU 5 ÜLKE 

Malavi - 27,41 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

Benin - 24,22 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

Çad - 23,33 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

Yemen - 15,98 dolar 

İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 11
Botsvana - 13,87 dolar
İşte internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler (Türkiye kaçıncı sırada?) - 12

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Söz konusu verilere göre, Türkiye, GB başına 0,72 dolar yani 4,94 TL ile en ucuz mobil internete sahip 20'nci ülke oldu.

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