İşte karşınızda Samsung X5 SSD (Thunderbolt 3 ve NVM bir arada)

Yeni X5 taşınabilir SSD, Thunderbolt 3’ün USB 3.1'e göre dört kata kadar daha hızlı olan 40Gbps bant genişliği sayesinde, 2.800 MB/s (yani yaygın olarak kullanılan SATA arayüzlü taşınabilir SSD’lerin 5.2 katına, harici HDD'lerin ise 25.5 katına kadar daha hızlı) okuma hızı sağlıyor. Yeni X5, 2.300 MB/s maksimum yazma hızıyla kullanıcıların 20 GB büyüklüğündeki bir 4K videoyu 12 saniye gibi bir sürede transfer etmesine de imkân sağlıyor. Thunderbolt 3 portlu Mac ve PC’ler için tasarlanan X5, kullanıcıların 2 TB'a kadar çıkan kapasite seçenekleriyle hafif ve taşınabilir bir tasarımda yüksek hız sunuyor.