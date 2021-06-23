İşte Türkiye'de akıllı telefon üreten firmalar: Türkiye üretim üssü oluyor

Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapan şirketlerin sayısı yıldan yıla artıyor. Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile devam ederken, Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı alan şirketler oldu

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Anadolu Ajansı 23.06.2021 - 10:45

Dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinin yatırımları ile Türkiye'nin, bölgenin önemli akıllı telefon üretim üslerinden biri haline gelmesi bekleniyor.



Son dönemde pek çok teknoloji şirketi Türkiye'ye yatırım kararı açıklarken, söz konusu yatırımlar, ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra pek çok kişiye de istihdam kapısı oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce Huawei'nin AR-GE merkezi ile başlayan dijital teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yolculuğu, son dönemde Xiaomi, OPPO, Samsung, TECNO Mobile ve TCL ile devam etti. Realme ve Vivo da Türkiye'ye yatırım kararı açıklayan şirketler arasına katıldı.

Akıllı telefon üreticileri, özellikle İstanbul ve çevresinde kümelenirken, ilk aşamada Türkiye'de giriş seviyesi modellere yönelen şirketlerden bazıları Türkiye'de üretilmiş telefonlarını iç piyasaya sunmaya başladı. Yerli üretim olarak piyasaya çıkan söz konusu telefonlar, vergilendirme avantajının sağladığı daha uygun fiyatıyla da ön plana çıkıyor.

XIAOMİ'NİN ÜRETİM YAPTIĞI 4'ÜNCÜ ÜLKE



Dünyanın en büyük 3'üncü telefon üreticisi Xiaomi, mart ayında İstanbul'da açılışını yaptığı fabrika ile Türkiye'de telefon üretimine başladı.



Türkiye'ye 30 milyon dolarlık yatırım yapan şirket, dünyada üretim yaptığı 4'üncü ülke olarak Türkiye'yi seçti. Şirket, söz konusu yatırımıyla yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.



Yerli üretime ilk olarak Redmi 9C modeliyle başlayan şirket, bu modele ek olarak Redmi 9T modelini yerli üretim etiketiyle satışa sundu.

OPPO, "MADE İN TURKEY" İBARESİYLE İKİNCİ TELEFONUNU DA SATIŞA SUNDU



Çin'in en büyük telefon üreticisi OPPO, mart ayında Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada üretime başladığını duyurdu.



OPPO, Türkiye'de üretilen ilk modeli olan OPPO A15s'in ardından "Made in Turkey" ibaresiyle gelen ikinci telefonu Reno5 Lite'yi de kullanıcıların beğenisine sundu.

SAMSUNG'DAN TÜRK YAPIMI CEP TELEFONLARI



Güney Koreli teknoloji devi Samsung da Türkiye'de üretime başladı.



"Sunny" markasıyla üretim yapan Atmaca Elektronik'le anlaşan Samsung'un Türk yapımı cep telefonları, "Türkiye'de montajlandı" yazısıyla mağazalardaki yerini almaya başladı.

TECNO MOBİLE



Çinli akıllı telefon devi TECNO, 35 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'de üretime geçti.



TECNO Mobile'ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, İstanbul Pendik'te bulunan fabrikada yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye yatırımlarını uzun vadede artırmayı planladıklarını bildirdi.

TCL'DEN 2022'DE 1 MİLYON HEDEFİ



Teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de "TCL" markasıyla üretime başlayan şirket, ilk aşamada yıllık 450 bin telefon üretmeyi planlarken, 2022'de telefon üretme kapasitesini 1 milyona kadar çıkarmayı hedefliyor.

Vivo ve Realme de Türkiye'de üretim yapacak



Çinli teknoloji şirketi Vivo da Gebze'de bir tesisi kiralayarak Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı.



Akıllı telefon üreticisi Realme de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretime başlayacaklarını duyurdu.

HUAWEİ'NİN 2. BÜYÜK AR-GE MERKEZİ TÜRKİYE'DE



Türkiye yatırımlarına daha önce başlayan teknoloji şirketi Huawei, 10 yıl içinde Türkiye'ye 520 milyon TL yatırım yaptığını duyurmuştu.



Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, şubat ayında yaptığı açıklamada, Huawei'nin Çin dışındaki en büyük ikinci AR-GE Merkezi olarak da Türkiye'nin Huawei için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DE 2020'DE 12 MİLYON TELEFON SATILDI



Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nden (MOBİSAD) derlediği bilgilere göre, Türkiye, telefon üreticileri için büyük bir pazar olma konumunda bulunuyor.



Geçen yıl Türkiye'de 10 milyon 500 bin resmi telefon satışı yapılırken, kayıt dışı veriler de eklendiğinde bu rakam 12 milyona çıkıyor.