İşte iPhone’lara gelecek yeni emoji’ler (70 yeni emoji ekleniyor)
ntv.com.tr
Apple, geliştiriciler için iOS 12.1'in ilk Beta sürümünü yayınlamasından yakklaşık iki hafta sonra iOS 12.1 Beta 2'yi yayınladı. Yeni güncelleme iPhone XS'lerde yaşanan şarj sorununu çözüyor ve iPhone'lara 70 yeni emoji ekliyor.
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1Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı yeni iPhone modelleri iPhone XS serisinde daha önce ortaya çıkan WiFi bağlantı sorunları nedeniyle pek çok kullanıcının tepkisini çekmiş ve pek çok eleştirinin temelinde yer almıştı.
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2Cihazlar; her ne kadar fişe takılı olsa da, eğer ekran açık değilse şarj başlamıyordu. Apple iOS 12.1 güncellemesi ile bu sorunu çözdü.
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iOS 12.1'in en dikkat çeken yeniliklerinden birisi ise emoji ailesine katılan yeni üyeler oldu. Söz konusu güncelleme ile iPhone'lara 70 yeni emoji gelecek.
Yeni emoji'ler arasında nazar boncuğu da yer alıyor.
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Peki iOS 12.1 güncellemesini hangi iPhone modelleri alabilecek?
İşte güncelleme alacak modellerin sıralı tam listesi...
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5iPhone SE
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6iPhone 5S
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7iPhone 6S
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8iPhone 6S Plus
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9iPhone 6
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10iPhone 6 Plus
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11iPhone 7
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12iPhone 7 Plus
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13iPhone 8
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14iPhone 8 Plus
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15iPhone X
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16iPhone XS
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17iPhone XS Max
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18iPhone XR