İşte iPhone Xs ile çekilen ilk kareler
ntv.com.tr
Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı yeni amiral gemisi iPhone Xs’in kamera performansını gözler önüne seren ilk kareler geldi.
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1Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi modeli iPhone Xs’nin fotoğraf becerilerini gözler önüne seren kareler geldi.
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2Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, iPhone Xs’in örnek görüntülerini çekip kişisel Flickr sayfasında yayınladı.
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3İşte iPhoen Xs’in objektifinden DSLR makineleri aratmayacak kareler...
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