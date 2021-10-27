Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor

DENEYİMİ ARTTIKÇA DAHA KARIŞIK PROBLEMLERİ ÇÖZECEK

Takashi, robotun geliştirilirken, “zekanın düzensiz veya kaotik bir durumdan tutarlılık çıkaran bir mekanizmadan ortaya çıktığı” fikrinden ilham aldıklarını belirtti.

Takashi, "Bir ilkokul çocuğunun beyni, beyninin dinamikleri yeterince zengin olmadığı için, bir üniversiteye giriş sınavında matematik problemlerini çözemez. Görev çözme yeteneği, ağın oluşturabileceği uzamsal-zamansal kalıpların ne kadar zengin olduğuyla ilgilidir. Nöronlara sahip robotlar da deneyimleri arttıkça daha karmaşık problemleri çözebilir” dedi.