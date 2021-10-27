Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor

Japon bilim insanları laboratuvarda çoğaltılan canlı beyin hücrelerini kullanarak, dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi. Aynı zamanda yapay zeka ile de desteklenen robot, algoritması yanlış karar verdiğinde beyin hücreleri tarafından uyarıldı. Görevlerini başarıyla tamamlayan robot, insan gibi düşünen ve kendi iradesine sahip makineler çağının başlangıcı olarak tarihe geçti. Bilim insanları robotun deneyimi arttıkça daha karmaşık problemler çözme yeteneğini kavuşacağını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 27.10.2021 - 11:04 | Son Güncelleme : 27.10.2021 - 11:14

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 1

Japon bilim insanları, duvarların ve engellerin etrafından dolaşabilen dünyanın ilk 'düşünen' robotunu üretti. Tokyo Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan robot, laboratuvarda büyütülen nöronlara sahip ve hücreler elektrikle uyarıldığında, makine küçük bir labirentte başarılı bir şekilde dolaşabiliyor.

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 2

Araştırmacılar, "fiziksel rezervuar hesaplama" adı verilen bir tekniğin, robotun beyin dalgalarını anlamlandırmasını ve engelleri aşmasını sağladığını söyledi.

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 3

CANLI BEYİN HÜCRELERİ KULLANILDI

Applied Physics Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yardımcı yazarı  Prof. Dr. Hirokazu Takahashi, "Bu sinir hücreleri veya nöronlar, bir beyinden alınan canlı hücrelerden büyütüldü. Bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar görevi gördüler” dedi.

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 4

YAPAY ZEKA YANLIŞ YÖNLENDİRDİĞİNDE UYARILDI

Bununla birlikte ilk düşünen robotta beyin hücrelerinden gelen sinyaller labirentte hareket ederken çevresel bilgileri iletti. Aynı zamanda yapay zekaya sahip olan robotun algoritmesı  onu yanlış yöne yaptırdığında nöronlar tarafından uyarıldı. 

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 5

İNSAN GİBİ DÜŞÜNEN MAKİNELER ÇAĞININ BAŞLANGICI

Yaklaşık 7,5 santimetre çapında ve 5 metre yüksekliğinde olan robotun insan gibi düşünen ve iradesi bulunan  makineler çağının kapısını araladığı belirtildi.  

Prof. Dr. Takahashi, "Çalışmamız, beyin dokusunun fiziksel bir kaynak  olarak kullanılabileceğinin kanıtladı. Bulgularımız somutlaştırılmış bir sisteme sinyaller göndererek herhangi bir ek öğrenme olmadan hedefe yönelik davranışın üretebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 6

Öte yandan, şu anda insanlar tarafından yapılan çoğu işi 50 yıl içinde robotların yapacağı tahmin ediliyor.

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 7

DENEYİMİ ARTTIKÇA DAHA KARIŞIK PROBLEMLERİ ÇÖZECEK

Takashi, robotun geliştirilirken, “zekanın düzensiz veya kaotik bir durumdan tutarlılık çıkaran bir mekanizmadan ortaya çıktığı” fikrinden ilham aldıklarını belirtti.

Takashi, "Bir ilkokul çocuğunun beyni, beyninin  dinamikleri  yeterince zengin olmadığı için, bir üniversiteye giriş sınavında matematik problemlerini çözemez. Görev çözme yeteneği, ağın oluşturabileceği uzamsal-zamansal kalıpların ne kadar zengin olduğuyla ilgilidir. Nöronlara sahip robotlar da deneyimleri arttıkça daha karmaşık problemleri çözebilir” dedi. 

Japon bilim insanları dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi: Kendi iradesine sahip makineler çağı başlıyor - 8
Öte yandan, çalışmanın yazarları, geliştirdikleri robotun insan beynini taklit eden bir süper bilgisayarın geliştirilmesine yol açacağını umduklarını aktardı.

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