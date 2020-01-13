Japon milyarder Yusaku Maezawa Ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor

Japon milyarder iş adamı, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor.

BBC'nin haberine göre, 44 yaşındaki moda imparatoru Maezawa, internet sayfasında 2023'te Ay'a yapacağı turistik seyahati "özel" bir kadınla deneyim etmek istediğini belirterek bunu arzu eden kadınların sitesine başvuruda bulunmasını istedi.


Sitede 17 Ocak'ta sona erecek başvuru sürecinde istenen koşulların listesi yer alıyor. Kısa süre önce 27 yaşındaki aktris kız arkadaşı Ayame Goriki'den ayrılan Maezawa ile Ay'a gitmek isteyenlerin bekar, 20 yaşından büyük, daima pozitif olmaları ve uzaya gitmeye ilgi duymaları gerekiyor.


Maezawa'ya Ay seyahatinde eşlik edecek kız arkadaşla ilgili karar, mart sonunda verilecek.


Maezawa'nın şahsi servetinin 3 milyar dolar olduğu sanılıyor.

Japon milyarder iş insanı,  önceki gün Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacağı haberiyle gündeme gelmişti.

JAPON MİLYARDER 1000 KİŞİYE 54 MİLYON LİRA DAĞITACAK



DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER