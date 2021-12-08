Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor

Japon milyarder Yusaku Maezawa, bugün başlayacak gezisiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olacak. Asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılacak Soyuz MS-20 uzay aracıyla UUİ'ye doğru çıkacakları yolculuk öncesi, MS-20 uzay aracını taşıyan roket güçlendiricisi hazırlıklar kapsamında fırlatma alanına yerleştirildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 07:59

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 1

Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzayla ilgili hayallerini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Maezawa, Aralık ayında Rusya Federal Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek.

Maezawa’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapacağı seyahat için hazırlıklar bitmek üzere. 

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 2

Maezawa ve üretim assistanı Yozo Hirano’nun Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz MS-20’ye 8 Aralık 2021’de binmesi planlandığı açıklandı.

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 3

Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahat için UUİ yolculuğu boyunca 20 ila 40 milyon dolar harcama yapacağı bildirildi.

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 4

AY'A GİDECEK İLK TURİST OLACAK

Öte yandan, Japon milyarder, 2023 yılında ABD'li girişimci Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate katılacak. Ay'daki İlk turist olmak için hazırlanan Maezawa, yolculuğu sırasında kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını ilan etmişti.

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 5

45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını ifade etmişti. 

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 6

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR? 

43 yaşında ünlü bir girişimci olan Yusaku Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ın  sahibi.  

Maezawa'nın Forbes verilerine göre tam 2.9 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtiliyor.  

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 7

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 8
Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 9
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Japon milyarderin Uzay yolculuğu başlıyor - 11

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