Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos corona virüs sürecinde servetine servet kattı. Bezos’un serveti, Amazon.com’daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen, bir önceki rekorunu da tazeledi. İşte Bezos’un pandemi sürecinde elde ettiği gelir…

ntv.com.tr 02.07.2020 - 13:19

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 1

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs salgınının ekonomik açıdan en çok yaradığı isimlerin başında Amazon'un sahibi Jeff Bezos geliyor. 

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 2

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos Covid-19 sürecinde servetine servet kattı.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 3

Bloomberg'in haberine göre, 2020’nin başından beri servetine 35 milyar dolar daha ekleyen Bezos’un net serveti 171.6 milyar dolara ulaştı.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 4

Aynı habere göre, Bezos’un kişisel servetindeki bu artışın nedeni Amazon hisselerindeki artış. Zira şirket pandemi sürecinde satışlarını yüzde 25 artırarak piyasa değerini artırmayı başarmıştı.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 5

AMAZON'UN KURUCUSU JEFF BEZOS KİMDİR? (JEFF BEZOS'UN İLGİNÇ HAYAT HİKAYESİ)

Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler…

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 6

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. 

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 7

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 8

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti. 

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 9

Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı. 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 10

Sitenin adını sözlükten bulduğunu daha önce açıklayan Bezos aynı zamanda Amazon Ormanları nedeniyle ismin akılda kalacağı fikrine de güvendiğini sıklıkla dile getirmişti. Jeff Bezos daha sonra Amazon'u sadece kitap satan bir platform olmaktan kurtarıp küresel bir alışveriş platformuna çevirdi.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 11

Son yıllarda yatırımlarını uzay turizmine yapan Bezos Blue Origin isimli bir uzay turizmi şirketinin de sahibi. Jeff Bezos kendi kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'e ciddi miktarda bütçe ayırmış durumda.

Jeff Bezos servetiyle rekor tazeledi - 12
Bezos geçtiğimiz dönemde, her yıl 1 milyar dolarlık Amazon hissesi satarak, bu miktarı Blue Origin’e aktaracağını belirterek bu şirkete ne kadar önem verdiğin gözler önüne sermişti.

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