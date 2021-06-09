Juno, Jüpiter'in uydusu Ganymede'i görüntüledi: 20 yıl sonra ilk fotoğraf

ntv.com.tr - NTV Haber 09.06.2021 - 13:11
NASA'nın Juno uzay aracı, Ganymede'nin 1000 kilometre yakınından geçti. Fotoğraflarda, kraterlerin yanı sıra yüzeydeki bazı uzun çizgiler görülebiliyor.
Bilim insanları bu çizgilerin teknonik hareketliliği gösterdiğini tahmin ediyor..Buzlarla kaplı Ganymede yarıçap olarak Merkür'den bile daha büyük.
Bu sebeple hem Jüpiter'in, hem de Güneş sisteminin en büyük uydusu olma özelliğine sahip.
Dev uydu, son olarak 2000 yılında Galileo uzay aracı tarafından yakından görüntülenmişti. Dünyadan 11 kat büyük ve 317 kat ağır olan Jüpiter'inse toplam 79 adet uydusu bulunuyor.
NASA'dan yapılan açıklamada, Jüpiter'in sırlarını araştırmak üzere gönderilen Juno uzay aracının, İo'nun güney kutbunda yeni bir ısı kaynağı saptadığı, bunun da muhtemel bir volkan olduğu belirtildi.
Juno'nun daha önce keşfedilmemiş volkanla ilgili verileri 16 Aralık 2017'de kızılötesi görüntüleyici (JIRAM) enstrümanını kullanarak İo'ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde ettiği ifade edildi.
Juno'nun Jüpiter'den çektiği ilk görüntü Dünya'ya 2016'da ulaştı.Jüpiter’in iç yapısını inceleyecek Juno’nun, görevi sırasında gezegenin çekim kuvveti, manyetik alanları, ve atmosferik dinamiklerine dayanan veriler üzerinden Jüpiter’in oluşum ve evrimine ilişkin sırları çözmesi bekleniyor.