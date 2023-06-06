Kaçırdıysanız üzülmeyin: İşte Apple WWDC 2023'te öne çıkanlar

Dün gece Apple tarafından düzenlenen WWDC 2023 konferansında birçok yenilik duyuruldu.
İşte iOS 17'de öne çıkanlar;
Apple, AirPods kulaklıkları için yeni özellikler de dahil olmak üzere yeni ses ve ev deneyimlerini duyurdu.
Şirket, kullanıcıların bulunduğu ortama uyum sağlamak için şeffaflık ve gürültü engellemeyi güçlendiren güncellemeyi tanıttı. Müzik dinlerken ve aramaları cevaplarken çalışabiliyor.
Böylelikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda kulaklıklarınızla konuşurken karşı tarafı duymakta zorlanmayacaksınız.
Apple, iPadOS 17 yazılımını duyurdu işte yeni özellikler;
Apple 15 inç MacBook Air'i tanıttı. 11,5 mm kalınlığında, 1,36 kg ağırlığında olan bu dizüstü bilgisayar Apple'ın kendi M2 işlemcisinden güç alıyor.
Macbooklar Midnight ve Starlight dahil olmak üzere dört renkte çıkış yapacak. 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU ile 18 saatlik bir pil gücüne sahip olacak.
MacBook Air 15 inçin fiyatı ise 1299 dolar olarak duyuruldu. 13 inçlik versiyonu ise 1099 dolara mal olacak. Cihaz önümüzdeki hafta satışa sunulacak.
Apple yeni Mac yazılımını duyurdu. Adını Kaliforniya'nın üzüm bağlarından alan macOS Sonoma'ya dair tüm bilinenler;
Apple'ın Vision Pro gözlüğü, yepyeni bir yazılım olan visionOS üzerinde çalışacak. Bu geliştiricilerin yaptığı tıpkı iPhone'da iOS veya Mac için macOS yazılımı gibi olacak.
Vision Pro'nun tanıtılmasının ardından Apple'ın hisseleri değer kaybetti. iPhone ile aynı şeyleri yapabilen Vision Pro mesajlar, FaceTime, web'de gezinme, dizi&film izleme gibi birçok özelliğe sahip. Vision Pro'nun Mac monitörü olmasına izin veren özelliği ise kullanıcılar tarafından tepki gördü.
Artırılmış gerçeklik gözlüğünün 3499 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ürüne takılan bir pil paketi 2 saatlik kullanıma olanak sağlıyor.
Kullanıcılar gözlüğü taktıktan sonra Apple'ın en çok kullanılan uygulamalarını içeren simgeler grubu olan Ana Sayfa görünümüne ulaşırlar.
Apple'ın gerçek zamanlı sensör işleme için tasarlanmış R1 adlı yepyeni bir işlemciyle eşleştirilen gözlük M2 işlemcisiyle birlikte destekleniyor. Bu işlemci setleri, Apple'ın yeni işletim sistemi visionOS'a güç veriyor.
Apple Watch için en son yazılım olan watchOS 10 duyuruldu işte yenilikler;
Kullanıcılar, hava durumu, takvim, gibi widget'ları kullanmak için dijital halkayı çevirerek widget'lara ulaşabilecek.
Dijital kurma kolunu döndüren kullanıcılar tam ekran görüntüleri görebilir.
Sağlık uygulamasında, kullanıcılar ruh sağlıklarını değerlendirmek için tarama araçlarını ve kaynakları kullanabilecek.
WatchOS 10, kullancııların gün ışığında geçirdikleri süreyi ölçebildiği gibi, kullanıcıların ekranlarının gözlerine ne kadar yakın olduğunu da ölçebilecek. Apple'ın bu özelliğine miyopi gibi durumları önlemeye yardımcı olabileceğini düşündüğü aktarıldı.
Apple, tvOS güncellemelerinde önemli bir duyuru yaptı. Facetime, Apple TV'ye geliyor. Kameranızı iPad veya iPhone'da kullanabilirve konuştuğunuz kişileri televizyonunuzda görüntüleyebilirsiniz.
Apple ayrıca, Siri uzaktan kumandasına sahip olduğunuz sürece yakında kaybolan Apple TV uzaktan kumandanızı FindMy kullanarak bulabileceksiniz.
Apple, iPhone'larını bir stant kullanarak yan yatırdıklarında kullanıcılara görünecek olan Standby adlı yeni bir özelliği tanıttı.
iPhone ekranı saati gösterebilecek ve kullanıcılar farklı saat tasarımları arasında seçim yapabilecek. Saatin yanı sıra hava durumu ve ev kontrolleri gibi widget'larla etkileşim kurmak için ekranı aşağıya kaydırmanız gerekecek.
Kullanıcılar, Standby modu açıkken Siri'den müzik çalma veya zamanlayıcı ayarlama gibi görevleri yapmasını isteyebilecek.
Ayrıca ekran, kullanıcıların uyumasına yardımcı olmak için düşük ışığa duyarlı olup uyum sağlayacak.