Kaçırdıysanız üzülmeyin: İşte Apple WWDC 2023'te öne çıkanlar

VISION PRO GÖZLÜK GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Apple'ın Vision Pro gözlüğü, yepyeni bir yazılım olan visionOS üzerinde çalışacak. Bu geliştiricilerin yaptığı tıpkı iPhone'da iOS veya Mac için macOS yazılımı gibi olacak.



Vision Pro'nun tanıtılmasının ardından Apple'ın hisseleri değer kaybetti. iPhone ile aynı şeyleri yapabilen Vision Pro mesajlar, FaceTime, web'de gezinme, dizi&film izleme gibi birçok özelliğe sahip. Vision Pro'nun Mac monitörü olmasına izin veren özelliği ise kullanıcılar tarafından tepki gördü.



Artırılmış gerçeklik gözlüğünün 3499 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Ürüne takılan bir pil paketi 2 saatlik kullanıma olanak sağlıyor.



Kullanıcılar gözlüğü taktıktan sonra Apple'ın en çok kullanılan uygulamalarını içeren simgeler grubu olan Ana Sayfa görünümüne ulaşırlar.



Apple'ın gerçek zamanlı sensör işleme için tasarlanmış R1 adlı yepyeni bir işlemciyle eşleştirilen gözlük M2 işlemcisiyle birlikte destekleniyor. Bu işlemci setleri, Apple'ın yeni işletim sistemi visionOS'a güç veriyor.