Kadın astronotlar Mars görevini yönetmek için daha uygun

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 12:27
Yeni bir araştırmaya göre kadın astronotlar, Mars gezisi gibi uzun vadeli uzay görevlerine liderlik etmek için daha uygun .
Erkek liderler takım ruhunu, bağlılığı ve başarıları tercih ederken, kadın ekip liderleri daha fazla karşılıklı destek, motivasyon ve olumlu bir ortam yaratma çabası gösterdiler.
Her iki cinsiyet de hala yoğun bir şekilde görev odaklıydı.
Araştırmacılar, uzay uçuşu deneyiminin bir bölümünü kopyalayan Utah'taki Mars Çöl Araştırma İstasyonundan alınan 824 komutan raporunu inceledi.
2009'dan 2016'ya kadar incelenen zaman diliminde 277 rapor sunan 27 kadın komutan ve 541 yazan 49 erkek komutan bulunuyordu
Litvanya'daki Kaunas Teknoloji Üniversitesi'nde (KTU) bir sosyolog olan çalışma yazarı Profesör Inga Popovaite, bulgularının kadınların uzun vadeli uzay görevleri için daha uygun olabileceğine işaret ettiğini öne sürdü.
Popovaite, "10-20 yıl içinde Mars'a misyonlar başladığında, oraya gönderilecekler karma cinsiyetli gruplar olacak" dedi. NASA'nın yeniden Ay'a gitme planları kapsamında bir kadın astronot, birkaç yıl içinde Ay'a uçmaya hazırlanıyor.
Inga Popovaite, "Geleneksel olarak erkek liderlerin görev odaklı ve kadınların daha sosyal liderler olduğu düşünülürken, araştırmam hem erkek hem de kadın komutanların eşit derecede görev tamamlamaya odaklandıklarını gösterdi. Aralarındaki tek fark, kadınların takımlarını olumlu destekleyici mesajlarla daha sık teşvik etmeleriydi" şeklinde konuştu.
2021 itibariyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operasyonlarının yirmi yılı boyunca sadece üç kadın komutan olarak görev yaptı.
Alan daha çeşitli hale geliyor olsa da, izole, sınırlı ve aşırı ortamlarda liderlikteki cinsiyet farklılıkları hakkında çok az şey biliniyor.
Ekip, ortalama uzunluğu 348 kelime olan tüm raporları analiz etti.
KTU araştırmacısı, birkaç tür analiz gerçekleştirdikten sonra kadın ve erkek komutanların iletişiminde belirli farklılıklar tespit etti.
İlk olarak, kadın liderlerin raporları önemli ölçüde daha yüksek olumlu duygu puanlarına ve önemli ölçüde daha düşük olumsuz duygu puanlarına sahipti.
İkincisi, hem kadın hem de erkek komutanlar görev odaklı liderlik davranışı sergilemelerine rağmen, kadın komutanlar mürettebat üyeleriyle daha sık konuştu.
Bu tür tartışmalarda erkek komutanlar takım ruhuna, sadakate ve başarılara odaklanırken, kadınlar karşılıklı destek, motivasyon ve olumlu bir ortam üzerinde durdu.
Üçüncüsü, bulgular, kadın komutanların günlük faaliyetleri hakkında konuşurken daha az spesifik kelimeler kullanma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.
Popovaite "Bulgular, kadınların erkeklerden daha sosyal, toplumsal liderler olduğunu iddia eden teoriyle uyumludur" ifadelerini kullandı.
DAHA AZ ÖFKE GÖSTERİYORLAR
Liderlik özellikleri kültürel olarak erkeklerle uyumluyken, kadın liderlerin sosyal olarak daha olumlu olmaya ve öfke gibi olumsuz duygular göstermekten kaçınmaya teşvik edildiğini söyledi.
Bu özellikler, uzun vadeli izolasyon, hapsetme ve sınırlı kaynakların yanı sıra kişilerarası çatışmaların ekip başarısını tehlikeye atabileceği uzun vadeli görevlerde daha kullanışlıdır.
Popovaite şunları ekledi:
Simüle edilmiş bir uzay görevine katılım sadece macera, heyecan ve keşiflerle ilgili değildir.
Görev sırasında mürettebat esas olarak yemek yapmak, bulaşıkları yıkamak ve çevreyi toplamak gibi sıradan görevleri yerine getiriyor.
Bu ortamlarda, insanların ailelerinin ve arkadaşlarının duygusal ve psikolojik desteği olmadan uzun süre hayatta kalmaları gerekiyor.
Bu yüzden ekibinin duygusal ihtiyaçlarını önemseyen bir lider, özellikle misyonun sonraki aşamalarında daha sürdürülebilir hale gelir.