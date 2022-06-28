Kadın astronotlar Mars görevini yönetmek için daha uygun

2021 itibariyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operasyonlarının yirmi yılı boyunca sadece üç kadın komutan olarak görev yaptı.



Alan daha çeşitli hale geliyor olsa da, izole, sınırlı ve aşırı ortamlarda liderlikteki cinsiyet farklılıkları hakkında çok az şey biliniyor.



Ekip, ortalama uzunluğu 348 kelime olan tüm raporları analiz etti.