Kahve fincanlarından önce hangisi dolar? (Zeka testi)
ntv.com.tr
İşte size zekanızı sınamak için bir fırsat. Sadece dahi insanlar buradaki 8 soruyu 30 saniyede cevaplayabiliyor. Bakalım doğru yanıtlara ulaşabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda)
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1Kahve fincanlarından önce hangisi dolar?
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2Su tanklarından ilk önce hangisi dolar?
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3Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?
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4Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
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5Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
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6Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
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7Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
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8
Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
CEVAPLAR
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9Öncelikle söyleyelim bu bulmaca aynı tarz diğer bulmacalardan biraz farklı. İlk bakışta kahve fincanlarının dolma sırası 4 numaralı fincan ilk önce olmak üzere, üstteki gibi görülebilir ama öyle değil.
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10Burada daha net anlaşıldığı gibi 4, 9 ve 7 numaralı fincanlara giden kanallar kapalı olduğu için önce 5 numaralı fincan dolar, diğerleri hiç dolmaz.
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11Su tanklarından ilk önce "G" dolar.
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12Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.
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13Doğru cevap sarıl alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu
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14Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü
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15İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı
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16İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri
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17Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi?