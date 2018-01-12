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Kahve fincanlarından önce hangisi dolar? (Zeka testi)

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İşte size zekanızı sınamak için bir fırsat. Sadece dahi insanlar buradaki 8 soruyu 30 saniyede cevaplayabiliyor. Bakalım doğru yanıtlara ulaşabilecek misiniz? (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

  • 1

    Kahve fincanlarından önce hangisi dolar?
  • 2

    Su tanklarından ilk önce hangisi dolar?
  • 3

    Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?
  • 4

    Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
  • 5

    Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
  • 6

    Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun
  • 7

    Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
  • 8

    Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?

    CEVAPLAR

  • 9

    Öncelikle söyleyelim bu bulmaca aynı tarz diğer bulmacalardan biraz farklı. İlk bakışta kahve fincanlarının dolma sırası 4 numaralı fincan ilk önce olmak üzere, üstteki gibi görülebilir ama öyle değil.
  • 10

    Burada daha net anlaşıldığı gibi 4, 9 ve 7 numaralı fincanlara giden kanallar kapalı olduğu için önce 5 numaralı fincan dolar, diğerleri hiç dolmaz.
  • 11

    Su tanklarından ilk önce "G" dolar.
  • 12

    Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.
  • 13

    Doğru cevap sarıl alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu
  • 14

    Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü
  • 15

    İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı
  • 16

    İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri
  • 17

    Sünger Bob işaretli yerden size gülümsüyor. Dikkatinizi çekti mi?
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