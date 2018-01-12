1 Kahve fincanlarından önce hangisi dolar?

2 Su tanklarından ilk önce hangisi dolar?

3 Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?

4 Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

5 Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?

6 Resimdeki zarlardan yanlış olanı bulun

7 Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.

8 Resimdeki minimoylar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz? CEVAPLAR

9 Öncelikle söyleyelim bu bulmaca aynı tarz diğer bulmacalardan biraz farklı. İlk bakışta kahve fincanlarının dolma sırası 4 numaralı fincan ilk önce olmak üzere, üstteki gibi görülebilir ama öyle değil.

10 Burada daha net anlaşıldığı gibi 4, 9 ve 7 numaralı fincanlara giden kanallar kapalı olduğu için önce 5 numaralı fincan dolar, diğerleri hiç dolmaz.

11 Su tanklarından ilk önce "G" dolar.

12 Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.

13 Doğru cevap sarıl alandaki sembollerden ilki olacak. İşte çözüm yolu

14 Belli standartların dışına çıkınca bu soruyu cevaplamak hiç de zor değil. İşte çözümü

15 İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı

16 İşte bir sürü 4 arasına gizlenmiş 'A' harfinin yeri