Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi

Gökyüzünde görsel şölen vardı. Dünya'nın Güneş ve Ay arasında konumlanmasıyla Süper Kanlı Ay tutulması meydana geldi. 2022'nin ilk Ay Tutulması, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarının bir kısmından gözlemlendi.

Haberler - NTV Haber 18.05.2022 - 08:49

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 1

Ay, kızıl renge büründü,, ortaya görsel bir şölen çıktı.

2022'nin ilk , Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarının bir kısmından gözlemlendi.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 2

Dünya'nın gölgesinde kalan Ay, yaklaşık 85 dakika boyunca kırmızıya yakın bakırımsı bir renk aldı.

Ayın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleşen ‘’Süper Kanlı Ay Tutulmasının" en net şekilde gözlemlendiği yerse Latin Amerika’ydı.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 3

Latin Amerika’nın pek çok şehrinde insanlar, manzaranın tadını çıkardı; fotoğraflar çekti.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 4

Gökbilimi meraklıları da, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Galileo Galilei Planetaryumu'nda toplandı, tutulmayı teleskoplarla izledi.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 5

AY TUTULMASI NEDİR?
, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı karanlıkta bırakması ile gerçekleşiyor.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 6

Dünyanın atmosferinden geçerek Ay'a ulaşan Güneş ışınları sebebiyle, Ay, tutulma sırasında "kanlı ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünüyor.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 7

2022'deki bir sonraki Ay Tutulması ise 7-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 8
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 9
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 10
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 11
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 12
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 13
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 14
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 15
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 16
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 17
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 18
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 19
Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi - 20

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