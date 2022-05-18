Kanlı Ay Tutulmasıyla görsel şölen: Dünyada böyle görüntülendi

Haberler - NTV Haber 18.05.2022 - 08:49
Ay, kızıl renge büründü,, ortaya görsel bir şölen çıktı.
2022'nin ilk Ay Tutulması, Afrika, Amerika ve Avrupa kıtalarının bir kısmından gözlemlendi.
Dünya'nın gölgesinde kalan Ay, yaklaşık 85 dakika boyunca kırmızıya yakın bakırımsı bir renk aldı.
Ayın Dünya'ya en yakın olduğu noktada gerçekleşen ‘’Süper Kanlı Ay Tutulmasının" en net şekilde gözlemlendiği yerse Latin Amerika’ydı.
Latin Amerika’nın pek çok şehrinde insanlar, manzaranın tadını çıkardı; fotoğraflar çekti.
Gökbilimi meraklıları da, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Galileo Galilei Planetaryumu'nda toplandı, tutulmayı teleskoplarla izledi.
AY TUTULMASI NEDİR?
Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı karanlıkta bırakması ile gerçekleşiyor.
Dünyanın atmosferinden geçerek Ay'a ulaşan Güneş ışınları sebebiyle, Ay, tutulma sırasında "kanlı ay" olarak adlandırılan kızıl bir görünüme bürünüyor.
2022'deki bir sonraki Ay Tutulması ise 7-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.