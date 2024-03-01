Kodlama öğrenmek artık gereksiz mi? Uzmanlar yanıtladı
Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden birinin kurucusu Amerikalı Jensen Huang, yapay zekanın temelini oluşturan kodlamayı da, artık yapay zekanın yapacağını iddia etti ve kodlama öğrenmeyi bırakın dedi. NTV'den Sinan Kunter, bilgisayar mühendislerine bu tartışmayı sordu.
Kodlama öğrenmek tarihe mi karışıyor?
Bir trilyon dolardan fazla değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan teknoloji kuruluşu NVDIA'nın kurucusu Jensen Huang, yapay zekanın geleceğine dair konuştu. Yazılım teknolojilerinde gelişimin temelini oluşturan kodlamayı da yakında tamamen yapay zekanın üstleneceğini iddia etti. Ancak yapay zeka alanında çalışan uzmanların görüşü bu denli keskin değil.