Kodlama öğrenmek artık gereksiz mi? Uzmanlar yanıtladı

Yazılım uzmanları, insanların kodlama eğitimiyle mümkün olan en erken yaşta tanışmasından yana...



Bahçeşehir Üni. Yapay Zeka Mühendisliği Blm. Başkanı Prof.Dr. Fatih Kahraman

"Şu an aslında bize şu söyleniyor, siz sadece kullanıcı olacaksınız. Biz kullanıcı değil teknolojiyi üreten tarafta olmak istiyoruz, dolayısıyla hem kodlama tarafında, hem dil teknolojilerinde, hem yapay zeka tarafında farkındalığımızı çok erkenci yaşlarda başlatmamız gerekiyor. Veriden bir şeyler üretebildiğini çocukların görmesi. O bile çok önemli bir değer." açıklamasında bulundu.