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Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlı komandolar, 2 bin 200 metre rakımda, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor. Komandolar, tatbikat sırasında soğuktan korunmak için de kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu ve mevzi gibi yapılar inşa ediyor.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 1

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış’ta komandolar, zorlu kış şartlarında eğitim alıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 2

Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlı komandolar, aynı zamanda Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 3

Komandolar, tatbikat kapsamında kar kalınlığının 60 santimetrenin üzerinde olduğu arazide hedikli intikal ile hedeflerine ulaştı.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 4

Burada yerli ve milli teçzihatları kullanan komandolar, senaryo gereği çığ olayına da anında müdahale etti.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 5

Komandolar, hassas burun arama ve kurtarma köpeği Helme ile çığın düştüğü bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 6

Yerleri tespit edilen 2 kişi, kar altından çıkartıldıktan sonra kar motoru ile hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 7

5 KİLOMETRELİK PARKUR

Kayakla engelli parkuru ve doğal engellerden geçiş eğitimleri de alan komandolar, 5 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlarken; kayaklı atış teknikleri ile belirlenen hedefleri de 12’den vurdu.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 8

Zorlu arazi şartlarında halatla birbirlerine bağlanarak kayakla ilerleyen komandolar, doğal engellerden de sürünerek hedeflerine ulaştı.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 9

Komandolar, ardından tam teçhizatlı olarak kayaklar ile dağdan iniş yaptı.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 10

Diğer yandan komandolar, soğuktan korunmak için yine eğitimler kapsamında iglu, kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu ve mevzi gibi yapılar inşa edip, buralarda kalıyor.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 11

Komandolar, inşa ettikleri yapılarda yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayıp, teçhizat bakımlarını gerçekleştiriyor.

Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 12
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 13
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 14
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 15
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 16
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 17
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 18
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 19
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 20
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 21
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 22
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 23
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 24
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 25
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 26
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 27
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 28
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 29
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 30
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 31
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 32
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 33
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 34
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 35
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 36
Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi - 37
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