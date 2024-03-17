Komandoların 2 bin 200 metre rakımda, eksi 25 derecede zorlu eğitimi
Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı’na bağlı komandolar, 2 bin 200 metre rakımda, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü Allahuekber ve Soğanlı dağlarında çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyor. Komandolar, tatbikat sırasında soğuktan korunmak için de kar çukuru, kar evi, kar mağarası, eğik barınak, tilki oyuğu ve mevzi gibi yapılar inşa ediyor.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış’ta komandolar, zorlu kış şartlarında eğitim alıyor.