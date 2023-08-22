Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden Meta kanalında yaptığı bir paylaşım ile farklı dilleri konuşan insanların daha etkili iletişim krumasını sağlayan yeni bir çok modlu yapay zeka modelini piyasaya sürdüklerini duyurdu. Öte yandan Seamless M4T isimli bu yapay zeka modelinin Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads'e entegre edileceği kaydedildi.
Mark Zuckerberg, Meta'nın Instagram kanalında yayınladığı duyuru ile yapay zeka dil modeli olan Seamless M4T'yi bugün piyasaya süreceklerini açıkladı.