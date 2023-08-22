Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden Meta kanalında yaptığı bir paylaşım ile farklı dilleri konuşan insanların daha etkili iletişim krumasını sağlayan yeni bir çok modlu yapay zeka modelini piyasaya sürdüklerini duyurdu. Öte yandan Seamless M4T isimli bu yapay zeka modelinin Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads'e entegre edileceği kaydedildi.

Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek - 1

Mark Zuckerberg, Meta'nın Instagram kanalında yayınladığı duyuru ile yapay zeka dil modeli olan Seamless M4T'yi bugün piyasaya süreceklerini açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek - 2

SEAMLESS M4T NEDİR?

Seamless M4T sayesinde artık farklı dilleri konuşan insanların anlaşması çok daha kolay olacak.

Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek - 3

100'E KADAR FARKLI DİLİ DESTEKLEYECEK

100'e kadar farklı dilde konuşmadan metne, metinden sese, konuşmadan sese ya da metinden metne çeviri yapılabilecek.

Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek - 4

Seamless M4T'nin Meta'nın çatısı altında bulunan Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads platformlarına da entegre edileceği açıklandı.

Mark Zuckerberg duyurdu: Seamless M4T ile her dil konuşulabilecek - 5
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