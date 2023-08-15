Mars'ta hayat var mı? Kızıl Gezegen'de gizemli altıgen şekiller bulundu
Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Curiosity aracını kullanarak Mars yüzeyinde gizemli altıgen şekiller buldu. Araştırmacılar bu şekillerin, Mars'ta suyun varlığına işaret ettiğini ve Kızıl Gezegen'de yaşamı olası bir hale getirdiğini söyledi.
Yeni bir araştırmaya göre Mars'ta yeni ortaya çıkarılan altıgen döşeli kaya, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl boyunca tekrarlanan ıslak ve kuru dönemler döngüsünden geçtiğini gösterdi.