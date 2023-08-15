Mars'ta hayat var mı? Kızıl Gezegen'de gizemli altıgen şekiller bulundu

Araştırmacılar bunların, muhtemelen mevsimsel bir şekilde düzenli olarak ıslak ve kuru zaman döngülerinden geçen bir göl yatağındaki eski çamurdan fosilleşmiş çatlaklar olduğunu öne sürdü. Rapin, "Bu oluşumun biraz derinliği vardı, bu da bize bu döngünün milyonlarca yıla kadar uzun bir süre boyunca devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.