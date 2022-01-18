Mars'ta hayat var mı? NASA'nın Curiosity gezginin topladığı örneklerde, hayatın kaynağı karbon bulundu

MARS’TAKİ 3 OLASI KARBON KAYNAĞI

Diğer taraftan, çalışmanın yazarlarına göre Curiosity tarafından toplanan örneklerdeki karbon atomlarının çeşitli ölçümleri, Mars’ın geçmişi hakkında üç senaryo öneriyor. Buna göre, karbonun kökeni muhtemelen kozmik tozdan, karbondioksitin ultraviyole bozunmasından veya biyolojik olarak üretilen metanın ultraviyole bozunmasından kaynaklanıyor.

Ancak, bilim insanlarına göre, bu senaryoların üçü de, Dünya'da yaygın olan süreçlerin aksine, alışılmadık.