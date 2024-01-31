Mars'ta yaşam ihtimalini güçlendiren uzay misyonları

ÇOK SAYIDA MARS KEŞİF ARACI

NASA'nın "Mars Exploration Rovers" misyonu kapsamında "Spirit" ve "Opportunity" olarak bilinen araçlar, 2004'te Mars'ın yüzeyine ulaştı ve yıllarca gezegeni keşfetti.

NASA, Mars Reconnaissance Orbiter adlı uzay aracıyla da 2006'dan bu yana Mars'ın iklim ve jeolojisini araştırıyor.

Ağustos 2007'de NASA tarafından fırlatılan Phoenix, Mars yüzeyinin altında su buzu varlığını doğruladı.

NASA'nın MAVEN uydusu da Mars'ın atmosferini inceliyor. Kasım 2013'te fırlatılan uydu, Eylül 2014'te Mars'a ulaştı.

MAVEN, Mars'ın atmosferinin bir kısmını tam olarak nasıl kaybettiğini ve gezegende suyun nasıl yok olduğunu anlamaya çalışıyor.

NASA'nın InSight adlı uzay aracı Kasım 2018-Aralık 2022 döneminde Mars'ın iç kısımlarını ve depremlerini diğer dünyalar hakkında bilgi edinmek için inceledi.