Mars'ta yaşam ihtimalini güçlendiren uzay misyonları
Bilim kurgu romanlarına konu olan Mars'a yolculuk, uzay ajanslarının Mars'ın keşfedilmesine yönelik faaliyetleriyle gelecekte hayalden gerçeğe dönüşebilir. İşte Mars misyonlarının geçmişi, bugünü ve geleceği...
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1994'te duyurulan Mars Keşif Programı (MEP) kapsamında uydu ve gezginlerle Mars ve çevresinde çalışmalar devam ediyor.
NASA'nın programıyla Mars gezegenini keşfetmek ve robot uydular, uzay araçları ve mobil laboratuvarlar yoluyla bilimsel keşiflerin devamlılığını sağlamak amaçlanıyor.
Gelişen bilim ve teknolojiyle yapılan Mars çalışmaları, Mars'ın gezegen olarak oluşum sürecini ve erken gelişimini, jeolojik ve iklim tarihi süreçlerinin Mars'ı zamanla nasıl şekillendirdiği, Mars'ın biyolojik olarak "yaşama" ev sahipliği yapmış olma ihtimalini, Mars'ın insanlar tarafından gelecekteki keşiflerini ve Mars'ın Dünya ile benzerlik ve farklılıklarını anlamaya odaklanıyor.