Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?)

Marvel Spider-Man 2, ilk oyuna göre iki kat daha büyük bir harita boyutuna sahip olacak. Oyun PlayStation 5'e özel olarak geliştiriliyor. Peki Spider-Man 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?) - 1

Marvel, Spider-Man serisinin ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geliştirici Insomniac Games, bir önceki oyuna göre Spider-Man 2 haritasını iki katına çıkarıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?) - 2

QUEENS VE BROOKLYN EKLENDİ

Oyunun Yaratıcı Yönetmeni Bryan Intihar, "Kabaca söylemek gerekirse, harita boyutu önceki çalışmaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacak." dedi.

Ayrıca Bryan, Queens ve Brooklyn'in haritaya eklendiğini doğruladı.

Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?) - 3

KARAKTERLER ARASINDA GEÇİŞ YAPILACAK

Peter ve Miles arasında geçiş olacağını da doğrulayan Bryan, geçişlerin hikaye modunda yazıldığını ancak oynayanların serbest dolaşım modunda iki karakter arasında geçiş yapabileceğini duyurdu.

Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?) - 4

PLAYSTATION 5'E ÖZEL

Spider-Man 2'nin yalnızca PlayStation 5 için geliştirildiği, PlayStation 4 kullanıcılarının oyunu oynayamayacağı aktarıldı.

Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?) - 5

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Spider-Man serisinin yeni oyunu olan Marvel's Spider-Man 2'nin Sonbahar 2023'te çıkması planlanıyor.

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