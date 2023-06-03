Marvel's Spider-Man 2'de iki kat daha büyük harita boyutu olacak (Marvel's Spider Man 2 ne zaman çıkacak?)

Marvel, Spider-Man serisinin ikinci oyununu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Geliştirici Insomniac Games, bir önceki oyuna göre Spider-Man 2 haritasını iki katına çıkarıyor.
Oyunun Yaratıcı Yönetmeni Bryan Intihar, "Kabaca söylemek gerekirse, harita boyutu önceki çalışmaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacak." dedi.
Ayrıca Bryan, Queens ve Brooklyn'in haritaya eklendiğini doğruladı.
Peter ve Miles arasında geçiş olacağını da doğrulayan Bryan, geçişlerin hikaye modunda yazıldığını ancak oynayanların serbest dolaşım modunda iki karakter arasında geçiş yapabileceğini duyurdu.
Spider-Man 2'nin yalnızca PlayStation 5 için geliştirildiği, PlayStation 4 kullanıcılarının oyunu oynayamayacağı aktarıldı.
Spider-Man serisinin yeni oyunu olan Marvel's Spider-Man 2'nin Sonbahar 2023'te çıkması planlanıyor.