Meşe ağaçları karbondioksit emilimini artırmayı öğrenebiliyor

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 07:22
İngiltere’de Birmingham Üniversitesi tarafından 10 yıldır sürdürülen araştırmanın sonucunda, yaşlı meşe ağaçlarının daha fazla karbondioksit emilimi yaparak atmosferdeki karbondioksit artışının düşmesine yardımcı oldukları görüldü.
Deney süresince Üniversite’nin Orman Araştırma Enstitüsü’ndeki tesislerde bulunan 175 yaşındaki meşe ağaçların bazıları karbondioksitle zenginleştirilmiş havaya maruz bırakıldı. Kontrol grubu olarak belirlenen diğer meşeler ise sadece atmosferik karbondioksite maruz bırakılarak verdikleri tepkiler karşılaştırıldı.
Karbondioksitle zenginleştirilmiş havada bulunan meşelerin, kontrol grubundan yüzde 37 daha fazla karbondioksit kullandıkları görüldü. 2050 yılında dünyada görülmesi beklenen seviyenin taklit edildiği ve ağaçların buna uyum sağladıkları anlaşıldı.
Çalışmanın baş yazarı Anna Gardner, ‘’Topladığımız veriler, ormanların karbon tutumunu modellemek için hayati önemde ve ormanların iklim değişikliğine nasıl cevap verdiklerine dair bildiklerimizi ilerletmemizi sağlıyor ’’ dedi.
Çalışmanın iklim politikalarının bir adım ileriye taşınması için önemli olduğu düşünen araştırmacılar, ağaçların ne kadar süreyle fazladan karbonu tutabildiklerinin ve orman ekosistemine etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.