Meta sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı: yeni oyunlarla birlikte geliyor

Meta uzun süredir beklenen sanal gerçeklik gözlüğü Quest 3'ü tanıttı. Şirket yeni VR gözlüğü ve Quest platformuna gelecek birçok VR oyunu da görücüye çıkardı. Ürünle alakalı daha fazla ayrıntı 27 Eylül'de düzenlenecek olan Connect konferansında duyurulacak.
Co-op ve tek kullanıcılı bu oyunda Hayalet Lord'u yenmek için tek başınıza veya en fazla üç arkadaşınızla iş birliği yapabileceksiniz. Ghostbusters evreninde tüm gizemleri açığa çıkarmak ve hayaletleri takip ederken ikonik ekipmanlar kullanacağınız oyun Sonbahar aylarında çıkış yapacak.
Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Stranger Things'in VR oyunu geliyor. Ocak ayında duyurulan oyunda Vecna olarak dizinin evrenine bir yolculuk gerçekleştireceksiniz. Meta'nın etkinliğinde daha detaylı bir fragmanı gösterilen Stranger Things VR 2023'ün sonbaharında çıkış yapmayı planlıyor.
Belki de etkinliğin en çok dikkat çeken oyunu Ubisoft'un ses getiren serisi Assassin's Creed'in geçtiğimiz yıl tanıtılan VR oyunu Assassin's Creed Nexus oldu.
Buna göre Assasin's Creed Nexus'un, Meta Quest 3 ve Quest 2 için bu yılın sonuna doğru çıkış yapması bekleniyor. Ubisoft etkinlikte oyunla ilgili bir fragman yayımlamasa da 12 Haziran'da gerçekleştirilecek Ubisoft Forward etkinliğinde oyunla ilgili daha fazla detay vermeyi planlıyor.
Manga ve anime dünyasında popüler olan Attack on Titan'ın sanal gerçeklik oyunu geliyor. İnsan yiyen Titanlara karşı hayatınız için savaşacağınız bu oyunda avlanma ve aksiyonun heyecan verici bir karışımını yaşayacaksınız. Oyunu tek oyunculu veya çok oyunculu olarak oynayabileceksiniz. Attack On Titan VR: Unbreakable'ın kış aylarında çıkış yapması bekleniyor.
Meta'nın etkinliğinde duyurduğu oyunlardan biri ise Asgard's Wrath 2 oldu. 60 saatten fazla hikaye süresine sahip olacak oyun 2023'ün kış aylarında çıkış yapacak. Sizi aniden Eski Mısır'dan ilham alan bir alemde savaşa sürükleyen oyun, ana görevler ve yan görevler ile birlikte zindanlarda savaşmayı ve bulmacalar çözmeyi mümkün kılıyor.
NFL Pro Era, oyuncuların en sevdikleri NFL takımının Quarterback'i olarak görev alma fırsatı veriyor. Takımınıza liderlik ederek Super Bowl'a kalmak için Quarterback becerilerinizi geliştirin. Tek oyunculu veya çok oyunculu oynanabilecek bu oyun NFL'in ilk lisanslı sanal gerçeklik simülasyonu konumunda. NFL Pro Era, bu sonbaharda çıkış yapacak ve gerçek zamanlı NFL oyun verilerini kullanacak.
Temizlikseverlerin merakla beklediği yıkama simülasyonu PowerWash Simulator Quest için çıkış yapacak oyunlardan birisi. Kafa dağıtan ve sakinleştirici bir yapıya sahip olan oyun 2023 içinde VR gözlükte hayranlarıyla buluşacak.
Meta’nın duyurduğu diğer oyunlar;