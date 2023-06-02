Meta sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı: yeni oyunlarla birlikte geliyor

ASSASSIN'S CREED NEXUS VR

Belki de etkinliğin en çok dikkat çeken oyunu Ubisoft'un ses getiren serisi Assassin's Creed'in geçtiğimiz yıl tanıtılan VR oyunu Assassin's Creed Nexus oldu.



Buna göre Assasin's Creed Nexus'un, Meta Quest 3 ve Quest 2 için bu yılın sonuna doğru çıkış yapması bekleniyor. Ubisoft etkinlikte oyunla ilgili bir fragman yayımlamasa da 12 Haziran'da gerçekleştirilecek Ubisoft Forward etkinliğinde oyunla ilgili daha fazla detay vermeyi planlıyor.