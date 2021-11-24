Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı

Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek mümkün.

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 07:48

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 1

'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu.

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 2

Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 3

Metaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor. 

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 4

Evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz.

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 5

Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz. 

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 6

Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor. 

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 7

Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. Eğer isterseniz bu linkleri başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 8
Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 9
Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 10
Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 11
Metaverse'e canlı bakış: Microsoft, Xbox müzesini açtı - 12

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