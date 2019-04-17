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Metrolarda yeni dönem resmen başladı

Toplu taşımaya binerken pek çok aşamadan geçtik. Ancak Çin'den gelen haberlere bakılırsa bu kez metroda daha ilginç bir aşama ile karşı karşıyayız.

  • 1

    Teknolojinin geldiği son nokta oldukça korkutucu. Kağıt biletlerden yıllar sonra bakın metroya nasıl gireceksiniz? 

  • 2

    Yıllar öncesinde kağıt biletlerle seyahat ederdik. Daha sonra bu teknolojinin yerini içerisine para yüklenebilen kartlar aldı. 

  • 3

    Ancak Çinliler işi bir adım daha öteye götürmeye kararlı görünüyor. Metroya binerken artık bakın ne yapmaya başladılar? 

  • 4

    Metroya girdiklerinde artık ne kart taşıyacaklar ne de nakit para. Tabiri caizse ellerini kollarını sallaya sallaya metroya girecekler. 

  • 5

    Telefonlarda yoğun olarak kullanmaya başladığımız yüz tanıma teknolojisi metroya kadar inmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? 

  • 6

    Çin'in Silikon Vadisi olarak da bilinen Shenzen'de bir metro istasyonunda başlayan pilot uygulama büyük ses getireceğe benziyor. 

  • 7

    Vatandaşlar artık sadece yüzlerini taratarak metroya giriyor, yolculuk yapıyor. 

  • 8

    China Morning Post'un haberine göre yüz tanıma teknolojisi sizi metro girişinde bekliyor ve yüzünüzü tarattığınız anda hesabınızdan para çekiliyor. 

     

  • 9

    Yani bir yolcunun artık yanında para olmamasının ya da cüzdanını veya biniş kartını unutmasının hiçbir önemi kalmadı. 

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