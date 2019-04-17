Metrolarda yeni dönem resmen başladı
Toplu taşımaya binerken pek çok aşamadan geçtik. Ancak Çin'den gelen haberlere bakılırsa bu kez metroda daha ilginç bir aşama ile karşı karşıyayız.
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Teknolojinin geldiği son nokta oldukça korkutucu. Kağıt biletlerden yıllar sonra bakın metroya nasıl gireceksiniz?
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Yıllar öncesinde kağıt biletlerle seyahat ederdik. Daha sonra bu teknolojinin yerini içerisine para yüklenebilen kartlar aldı.
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Ancak Çinliler işi bir adım daha öteye götürmeye kararlı görünüyor. Metroya binerken artık bakın ne yapmaya başladılar?
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Metroya girdiklerinde artık ne kart taşıyacaklar ne de nakit para. Tabiri caizse ellerini kollarını sallaya sallaya metroya girecekler.
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Telefonlarda yoğun olarak kullanmaya başladığımız yüz tanıma teknolojisi metroya kadar inmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor?
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Çin'in Silikon Vadisi olarak da bilinen Shenzen'de bir metro istasyonunda başlayan pilot uygulama büyük ses getireceğe benziyor.
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Vatandaşlar artık sadece yüzlerini taratarak metroya giriyor, yolculuk yapıyor.
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China Morning Post'un haberine göre yüz tanıma teknolojisi sizi metro girişinde bekliyor ve yüzünüzü tarattığınız anda hesabınızdan para çekiliyor.
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Yani bir yolcunun artık yanında para olmamasının ya da cüzdanını veya biniş kartını unutmasının hiçbir önemi kalmadı.