Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu

1 ABD'li teknoloji devi Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet'i geride bırakarak dünyanın halka açık en değerli 3'üncü şirketi oldu.

2 New York borsasında işlem gören Microsoft'un hisse başına değeri salı gününü yüzde 0,4 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 753 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

3 Google'ın ana firması Alphabet'in hisse değeri ise salı gününü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı. Firmanın piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.

4 Bu sonuçla Microsoft, Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.

5 Google'ın piyasa değeri Microsoft'u ilk olarak 2012'de geride bırakmış, 2015'te Alphabet'in Google'ın ana firması olarak kurulmasından beri de firmanın piyasa değeri Microsoft'un üstünde yer almıştı.

6 Öte yandan, son bir yılda Microsoft'un hisseleri yüzde 41,2 yükseldi, Alphabet'in hisseleri ise sadece yüzde 14,5 artış kaydetti.

7 Salı günü itibarıyla, dünyanın en yüksek 2'nci piyasa değerine sahip firması 782,6 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon olurken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 923,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını hala koruyor.

8 BILL GATES HAKKINDA AZ BİLİNENLER Peki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler...

9 Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor.

10 Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor.

11 Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor.

12 Bill Gates son 17 yılın en büyük bağışını yaptı. Ünlü iş adamı Microsoft’taki hisselerinin yüzde 5’ini kendisi ve eşi adına kurduğu Bill&Melinda Gates vakfına bağışladı.

13 Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.