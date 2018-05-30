Microsoft dünyanın en değerli 3'üncü şirketi oldu
Anadolu Ajansı
Microsoft 739 milyar dolar piyasa değeriyşe, Google'ın ana firması Alphabet'i geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.
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1ABD'li teknoloji devi Microsoft, Google'ın ana firması Alphabet'i geride bırakarak dünyanın halka açık en değerli 3'üncü şirketi oldu.
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2New York borsasında işlem gören Microsoft'un hisse başına değeri salı gününü yüzde 0,4 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri 753 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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3Google'ın ana firması Alphabet'in hisse değeri ise salı gününü yüzde 1,5 kayıpla tamamladı. Firmanın piyasa değeri 739 milyar dolar oldu.
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4Bu sonuçla Microsoft, Alphabet'in piyasa değerini geride bırakarak dünyanın en değerli 3'üncü şirketi konumuna yükseldi.
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5Google'ın piyasa değeri Microsoft'u ilk olarak 2012'de geride bırakmış, 2015'te Alphabet'in Google'ın ana firması olarak kurulmasından beri de firmanın piyasa değeri Microsoft'un üstünde yer almıştı.
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6Öte yandan, son bir yılda Microsoft'un hisseleri yüzde 41,2 yükseldi, Alphabet'in hisseleri ise sadece yüzde 14,5 artış kaydetti.
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7Salı günü itibarıyla, dünyanın en yüksek 2'nci piyasa değerine sahip firması 782,6 milyar dolar ile e-ticaret devi Amazon olurken, ABD'li teknoloji devi Apple ise 923,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi unvanını hala koruyor.
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BILL GATES HAKKINDA AZ BİLİNENLERPeki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler...
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9Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor.
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10Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor.
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11Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor.
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12Bill Gates son 17 yılın en büyük bağışını yaptı. Ünlü iş adamı Microsoft’taki hisselerinin yüzde 5’ini kendisi ve eşi adına kurduğu Bill&Melinda Gates vakfına bağışladı.
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13Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.
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14Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı: “Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”