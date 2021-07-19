Milyarderlerin uzay yarışı Dünya'yı yeni bir felakete sürüklüyor: Her roket kalkışı 300 ton karbon salımına neden oluyor

UZAY TURİZMİNE İLGİ HALİ HAZIRDA BAŞLADI

Bununla birlikte, insanlar hali hazırda uzaya gitmek için bilet satın almaya başladı bile. Japon milyarder Yusaku Maezawa, 2018'de SpaceX ile Ay çevresinde gezinmek ve geri dönüşünde yapılacak özel bir gezi için açıklanmayan miktarda bir para harcadı.

Geçen Haziran ayında ise isimsiz bir uzay aşığı, Blue Origin'in Bezos ile Yeni Shepard roketinde uzaya gitmek için açık artırmaya çıkarılan bilete 28 milyon dolar ödedi. Ardından, bir "program çakışması" nedeniyle geri çekildi.