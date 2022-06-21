Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması günden güne şekilleniyor. Musk çalışanların sorularını yanıtlarken kendi döneminde Twitter'da nelerin yaşanacağı da ortaya çıkıyor. Soru cevap etkinliğinde Musk'ın Twitter vizyonu...

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 08:19

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 1

ve SpaceX'in CEO'su 'ın geçen hafta çalışanlarıyla yaptığı toplantıdan ayrıntılar gelmeye devam ediyor. 

ABD basınına yansıyan bilgilere göre Musk'ın hayalindeki 'a dair düşünceler gittikçe vücut kazanıyor.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 2

Elon Musk, Twitter çalışanlarıyla ilk soru-cevap bölümünde Twitter'ın 1 milyar kullanıcıya ulaşma vizyonunu paylaştı. Bu sayı Twitter kullanıcılarının dört katına çıkacağı anlamına geliyor. Musk ilk aşamada sahte hesapların da silinmesi gerektiğini bildirdi. 

Musk iş vizyonundan bahsederken konuyu bir ara SpaceX ve Mars'ta yaşama ve uzaylılara kadar getirdi.

CEO olup olmayacağı merak edilen Musk, ünvanları önemsemediğini belirtti ama şirketinde istediği şeylerin yapılmasını beklediğini söyledi. 

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 3

Elon Musk, Twitter çalışanlarına, şirketin 1 milyar kullanıcıya ulaşma hedefine ulaşmak istiyorsa WeChat ve TikTok gibi olması gerektiğini söyledi.

Çalışanların en çok merak ettiği işte çıkarma konusu da gündeme geldi. Musk, Twitter'da giderlerin gelirleri aştığını belirterek şirketin kara geçmesi gerektiğini söyledi. Sürdürülebilirliğe vurgu yapan Musk, Twitter'ın kar etmemesi halinde büyüyemeyeceğini ve hayatta kalamayağını aktardı.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 4

Personel sayısının rasyonel bir seviyeye gelmesi gerektiğine değinen Musk, Twitter'a katkı sağlayan çalışanların endişelenmemesi gerektiğini belirtti. 

Twitter'ın kullanıcı tabanını nasıl büyütebileceği ve katılımı nasıl artırabileceği sorulduğunda, Musk, uygulamanın daha fazla fayda sunması gerektiğini ve ilk dahili ellerinde açıklamaları duyan çalışanlara göre "insanların çok eğlendirilip bilgilendirildiğinden" emin olması gerektiğini açıkladı.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 5

Musk, “Çin dışında WeChat'in eşdeğeri yok. Temelde Çin'de WeChat'te yaşıyorsunuz. Bunu Twitter ile yeniden yaratabilirsek, büyük bir başarı elde ederiz.” dedi.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 6

"BİLGİLENDİRME KONUSUNDA DAHA İYİ OLABİLİR"

Ayrıca TikTok'un algoritmasını "sıkıcı" olmadığı için övdü ve "Twitter'ı aynı şekilde ilginç hale getirebiliriz" dedi. Özellikle Twitter'ın haberleri ortaya çıkarmada daha iyi olduğuna vurgu yaptı.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 7

Video içeriklere değinen Musk, TikTok'taki video sistemini de övdü. TikTok'ta bazı videoları saldırgan bulduğunu söylese de Musk platformun genel olarak sıkıcı olmadığını vurguladı.

Video içerik üreticilerinin Twitter'da olduğunu belirten Musk bu kişilerin Youtube içeriklerini Twitter'da tanıttığına değindi. Yani Twitter'ın bir yönlendirme platformu olduğunu söyleyen Musk bunların hepsini aynı platformda sağlamayı düşünüyor. 

Yani yakında Youtube gibi Twitter da içerik üreticilerine para ödemeye başlayabilir.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 8

İfade özgürlüğüne de değinen Musk, yasal sınırlar içerisinde herkesin her şeyi söylemesi gerektiğini ifade etti. Musk buradaki kırmızı çizgiyi ise bu söylemlerin Twitter tarafından tanıtılmak zorunda olmadığı düşüncesiyle çizgi. Yani biri yasal sınırlar içerisinde saldırgan bir şey yazabilir ama Twitter bu içeriği etkileşim alıyor diye herkese göstermek zorunda değil.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 9

Twitter'ın başarısının 5-10 yıl içinde nasıl olacağı sorulduğunda Musk, şirketin "gerçeğin doğasını daha iyi anlayabileceğimiz daha güçlü ve daha uzun ömürlü bir uygarlığa katkıda bulunması" gerektiğini söyledi.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 10

Musk, Twitter'ın aboneliklere ve ödemelere daha fazla dayanmasını istediğini yineleyerek, insanların doğrulanmak için ödeme yapması gerektiğini öne sürdü. Bir noktada, birisinin bir tweetin arkasındaki niyeti gösterebilmesi için bir “ironi” etiketi fikrini önerdi.

Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı - 11

Tesla CEO'su, “bir trol ordusuna sahip olmanın çok daha pahalı olması gerektiğini” söyleyerek, botlara ve istenmeyen e-postalara son vermek istediğiyle ilgili daha önceki yorumları tekrarladı.

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