Musk döneminde Twitter nasıl olacak? Çalışanların sorularını yanıtladı

Video içeriklere değinen Musk, TikTok'taki video sistemini de övdü. TikTok'ta bazı videoları saldırgan bulduğunu söylese de Musk platformun genel olarak sıkıcı olmadığını vurguladı.

Video içerik üreticilerinin Twitter'da olduğunu belirten Musk bu kişilerin Youtube içeriklerini Twitter'da tanıttığına değindi. Yani Twitter'ın bir yönlendirme platformu olduğunu söyleyen Musk bunların hepsini aynı platformda sağlamayı düşünüyor.

Yani yakında Youtube gibi Twitter da içerik üreticilerine para ödemeye başlayabilir.