Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi
Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişikliğe imza atan Elon Musk, bu kez de kullanıcılara içerik görüntüleme sınırı getirildiğini duyurdu. Twitter kullanıcıları bir süredir limit uyarısı ile karşılaşıyordu, yeni düzenlemeyi Elon Musk duyurdu. Peki, Twitter'da sınırlama hangi hesapları kapsıyor ve günlük tweet okuma limitleri ne kadar oldu? İşte Twitter'da hesap özelliklerine göre kullanıcıların görüntüleyebileceği günlük tweet sayısı...
Twitter’da bugün bazı kullanıcılar "Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene" uyarısıyla karşılaştı.
Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşünürken, şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.