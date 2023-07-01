Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi

Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişikliğe imza atan Elon Musk, bu kez de kullanıcılara içerik görüntüleme sınırı getirildiğini duyurdu. Twitter kullanıcıları bir süredir limit uyarısı ile karşılaşıyordu, yeni düzenlemeyi Elon Musk duyurdu. Peki, Twitter'da sınırlama hangi hesapları kapsıyor ve günlük tweet okuma limitleri ne kadar oldu? İşte Twitter'da hesap özelliklerine göre kullanıcıların görüntüleyebileceği günlük tweet sayısı...

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 1

Twitter’da bugün bazı kullanıcılar "Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene" uyarısıyla karşılaştı.

Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşünürken, şirketin CEO'su Elon Musk'tan açıklama geldi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 2

Musk, platformdaki manipülasyonu belirleyebilmek için kullanıcılara geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirildiğini duyurdu.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 3

Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600, yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini kaydetti.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 4

LİMİTLERİ ARTIRDIĞINI DUYURDU

Musk, daha sonra yaptığı paylaşımda ise söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini ifade etti.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 5

Musk’ın açıklamasına göre Twitter’daki kullanıcılar hesaplarının özelliklerine göre belli sayıda tweet görüntüleyebilecek.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 6

Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra birçok değişikliğe gitmişti. Sosyal medya platformu Twitter, geçen yıl da ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 7

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 8

GEÇERLİ TWİTTER LİMİTLERİ

Twitter hesapları için geçerli teknik limitler şunlardır:

Direkt Mesajlar (günlük): Günlük 500 mesaj gönderme limiti vardır.

Tweetler: Günlük 2.400 adet. Günlük güncelleme limiti yarım saatlik daha düşük limitlere bölünmüştür. Retweetler de Tweet olarak sayılır.

Hesap e-postasında yapılan değişiklikler: Saatte 4 kez.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 9

Takip etme (günlük): Takip etme işlemi için günlük teknik limit 400'dür. Bunun yalnızca teknik bir hesap limiti olduğunu ve agresif takip davranışlarını önlemeyi amaçlayan ilave başka düzenlemeler de olduğunu lütfen unutmayın.

Musk duyurdu: Twitter'a içerik görüntüleme sınırı getirildi - 10

Takip etme (hesaba göre): Bir hesabın takip ettiği kullanıcı sayısı 5.000 limitine ulaştığında, yeni takip etme istekleri hesaba özel oranda sınırlanır.
Bu limitler web, mobil, telefon, API vb. tüm cihazlardaki işlemler için geçerlidir. Tüm üçüncü parti uygulamalardan gelen API istekleri, saatlik API limitine göre izlenir. Bu durumda, hesaplarıyla birden çok üçüncü parti uygulaması kullanan kişiler, API limitine daha çabuk ulaşır.

Bu limitler sitenin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde geçici olarak düşürülebilir. Bu gibi durumlarda Twitter durumu sitesinde bir güncelleme yayınlanır.

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