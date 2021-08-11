Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in hedefinde uzayda reklam göstermek var. Fırlatılacak uyduya yerleştirilecek ekrandan reklam gösterimi yapılacak. Reklam için ödemelerde ise kripto para kullanılacak.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 10:33 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 10:41

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 1

Ünlü milyarder Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Kanadalı Geometric Energy Corporation (GEC) ile işbirliğine giderek uzaydan dünyaya reklam yansıtmaya hazırlanıyor.

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 2

GEC CEO'su Samuel Reid, CubeSat isimli bir uydunun yapım aşamasında olduğunu ve bu uyduyu SpaceX ile uzaya göndereceklerini açıkladı. 

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 3

Reid tarafından verilen biliye göre uydunun bir yüzünde dijital bir ekran olacak. Bu sayede uzaydan dünyaya reklam gösterilebilecek.

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 4

Yeryüzünden bakıldığında havada ışıklı bir reklam panosu görülecek. Bu ekran sanatsal çalışmalar için de kullanılabilecek.

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 5
DOGECOIN KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

CubeSat'ın 2022'de fırlatılması planlanıyor. Reklam ödemeleri ise özel olarak üretilen tokenlarla yapılacak. 

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 6

Söz konusu tokenlar Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla satın alınabilecek.

Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 7
GEC bunun yanında Elon Musk'ın favori kripto paraları arasında yer alan Dogecoin'le de ödeme almayı hedeflediğini duyurdu.
Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 8
Milyarder girişimci Musk daha önce uzaya iki adet Tesla otomobil göndermişti. Musk'ın bu hareketi tepkilere neden olmuştu.
Musk, uzay reklamcılığı işine giriyor - 9

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