Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor

Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter bugün gökyüzünde sıralanacak.



Altı gezegen 3 Haziran 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.

Forbes'un yazarlarından Jamie Carter çıplak gözle görülebilecek gezegenlerin Satürn ve Mars olacağını, ikisinin de sönük olacağını, Jüpiter'in ise Güneş'e bu kadar yakınken görülmesinin zor olacağını belirtti.

Uranüs ve Neptün ise ancak bir teleskop yardımıyla görülebilecek.