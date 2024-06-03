Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor

3 Haziran 2024'te yani bugün Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter gökyüzünde hizalanacağı, çıplak gözle ise sadece Satürn ve Mars'ın görülebileceği kaydedildi. Jüpiter ve Merkür'ün Güneş'e yakın olduğu için zor görüneceği belirtilirken, Uranüs ve Neptün teleskopla izlenebilecek.

Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor - 1

Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter bugün gökyüzünde sıralanacak. 

Altı gezegen 3 Haziran 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.

Forbes'un yazarlarından Jamie Carter çıplak gözle görülebilecek gezegenlerin Satürn ve Mars olacağını, ikisinin de sönük olacağını, Jüpiter'in ise Güneş'e bu kadar yakınken görülmesinin zor olacağını belirtti.

Uranüs ve Neptün ise ancak bir teleskop yardımıyla görülebilecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor - 2

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Dünya'nın perspektifinden bakıldığında, gökyüzünde birden fazla gezegen birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçidi meydana gelir.

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel oluşturacak kadar birbirine yakın olacaklar.

Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor - 3

AĞUSTOS'TA BİR KEZ DAHA HİZALANACAK

Eğer 3 Haziran hizalanmasını kaçırırsanız, gezegen geçitlerini gözlemlemek için bir fırsatınız daha olacak.

Bir diğer kayda değer olay ise 28 Ağustos 2024'te gerçekleşecek ve altı gezegenin şafak öncesi bir başka hizalanmasını içerecek.

Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor - 4

Bu haberdeki görseller Adobe Firefly yapay zeka aracıyla oluşturulmuştur.

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