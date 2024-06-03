Nadir gezegen geçidi: Bugün 6 gezegen aynı hizaya geliyor
3 Haziran 2024'te yani bugün Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter gökyüzünde hizalanacağı, çıplak gözle ise sadece Satürn ve Mars'ın görülebileceği kaydedildi. Jüpiter ve Merkür'ün Güneş'e yakın olduğu için zor görüneceği belirtilirken, Uranüs ve Neptün teleskopla izlenebilecek.
Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter bugün gökyüzünde sıralanacak.
Altı gezegen 3 Haziran 2024'te yani bugün aynı hizaya gelecek.
Forbes'un yazarlarından Jamie Carter çıplak gözle görülebilecek gezegenlerin Satürn ve Mars olacağını, ikisinin de sönük olacağını, Jüpiter'in ise Güneş'e bu kadar yakınken görülmesinin zor olacağını belirtti.
Uranüs ve Neptün ise ancak bir teleskop yardımıyla görülebilecek.