NASA, 250 yıl önce keşfedilen galaksinin fotoğrafını paylaştı: 150 milyon ışık yılı uzaklıkta

ntv.com.tr 31.05.2021 - 09:17
Başak (Virgo) takımyıldızında bulunan NGC 5037, 1785 yılında besteci ve astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti.
NASA, ömrünü doldurmak üzere olan Hubble Uzay Teleskopu'yla 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin fotoğrafını paylaştı.
NASA'dan yapılan açıklamada Geniş Alan Kamerası 3 tarafından kaydedilen görüntülerde çarpıcı detaylar bulunuyor.
NGC 891 VS. ABELL 347
Sağ en üstte bulunan NGC 891 Galaksisi, Samanyolu Galaksisi'ne benzerliğiyle öne çıkıyor. NGC 891 Samanyolu'nun daha basık ve ince hali gibi duruyor. 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki ABELL 347 adındaki galaksi kümesine ait diğer yıldızlar NGC 891'in en fazla 8'de biri kadar.
Görsel: Juan Lozano de Haro