NASA, 250 yıl önce keşfedilen galaksinin fotoğrafını paylaştı: 150 milyon ışık yılı uzaklıkta

NASA, 1785 yılında keşfedilen NGC 5037 galaksisinin fotoğrafını yayımladı. Başak Takımyıldızı yakınlarındaki galaksinin 150 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

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ntv.com.tr 31.05.2021 - 09:17

Başak (Virgo) takımyıldızında bulunan NGC 5037, 1785 yılında besteci ve astronom William Herschel tarafından keşfedilmişti. NASA, ömrünü doldurmak üzere olan Hubble Uzay Teleskopu'yla 150 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksinin fotoğrafını paylaştı. NASA'dan yapılan açıklamada Geniş Alan Kamerası 3 tarafından kaydedilen görüntülerde çarpıcı detaylar bulunuyor.

ARABA TEKERİ GALAKSİSİ



Şekli nedeniyle araba tekeri adını alan bu galaksinin kenarları 100 bin ışık yılı genişliğinde bir alanı kapsıyor.



Görsel: ESA, NASA, Hubble

GALAKTİK DOKUNAÇLAR



Eliptik NGC 4696 galaksisinin merkezinde gaz ve bulut filizleri bulunuyor. İplik şeklindeki yapılar yakın zamana kadar büyük bir karadeliğin olduğu sanılan galaksinin merkezinde kendini gösteriyor.



Bilim insanlarının tahminleri; merkezdeki karadeliğin dışarıya enerji pompaladığı ve bununda galaksinin çevresindeki gazı ısıtarak içerideki soğuk gaz ve toz bulutlarının bir araya gelmesini sağladığı yönünde.



NGC 4696, Centaurus Galaksi Kümesi'nin en büyük bileşeni olarak yeryüzünün 150 milyon ışık yılı ötesinde bulunuyor. Sadece yukarıdaki görselin çapı 45 bin ışık yılı.



Dünya ile Güneş arasında ortalama uzaklığın 8 ışık dakikası olduğu düşünüldüğünde görselin alanının büyüklüğü ayrı bir önem kazanıyor.



Görsel: NASA, ESA, Hubble, A. Fabian

YILDA YÜZLERCE YILDIZ ÜRETİYOR

Normal galaksiler yılda sadece birkaç yıldız üretiyor. Ancak Starburst (yıldız yağmuru) galaksileri tarafından üretilen yıldız sayısı birkaç yüzü geçmekte.



Görseldeki MCG+07-33-027 galaksisi yeryüzünden yaklaşık 300 milyon ışık yılı ötede bulunuyor.



MCG+07-33-027'nin bir diğer özelliği ise normal galaksiler kümeler halinde bulunurken, o tek başına hiçbir kümeye bağlı olmadan varlığını sürdürüyor.



Sağ köşedeki parlak yıldız ise Samanyolu'nun öncü yıldızlarından biri.



Görsel: ESA/Hubble & NASA and N. Grogin (STScI)

SPİRAL GALAKSİ NGC 3274



Hubble uzay teleskobundaki Wide Field 3 kamerası kullananılarak bir cüce galaksi topluluğunu görüntülendi. Görüntüler, çok sayıda cüce galaksinin varlığını ortaya çıkardı.

KOZMİK DENİZDEKİ BALONCUK



Görselin ortasındaki baloncuğun adı NGC 7635. Yıldızlar ve genişlemekte olan gazların arasında tek başına duruyor. 10 ışık yılı genişliğindeki Baloncuk Nebulası etrafındaki yıldızlararası gaz ve toz bulutları 11 bin ışık yılı uzaklıkta Cepheus ve Cassiopeia takım yıldızlarının arasında bulunuyor.



Görsel: Sébastien Gozé

TOPAKLANMIŞ SARMAL GALAKSİ



Topaklanmış spiraller içerinde ne kadar kütle barındırabilir? Hubble Teleskopuyla şekilmiş NGC 4414 galaksisinin görseli bu sorunun yanıtı için çok şey anlatıyor. Topaklanmış spiral galaksiler, sarmal kollarının belirgin olmaması anlamında spiral galaksilerden ayrılıyorlar ve NGC 4414 Dünya'ya en yakın topaklanmış sarmal galaksilerden biri.



Yıldızlar ve gaz NGC 4414'ün çeperinde görülebiliyor, galaksinin merkezinde dönüş hızı o kadar yüksek seviyelere çıkıyor ki, yıldızları ve gaz kütlesini bir arada tutmak için karanlık maddenin var olması gerekiyor.



NGC 4414'teki madde ve karanlık maddenin dağılımının kavranışı, bilim insanlarına tümdengelim yöntemiyle galaksinin ve diğer topaklanmış sarmal galaksilerin çapını ölmede yardımcı oluyor.



Ardından NGC4414'e olan mesafeyi hesaplayabilmek bilim insanlarının görülebilen bütün evreni ölçmelerinde yardımcı bir rol oynuyor.



Görsel: NASA, ESA, W. Freedman ve ekibi, Hubble Mirası Ekibi, SDSS

NGC 891 VS. ABELL 347 Sağ en üstte bulunan NGC 891 Galaksisi, Samanyolu Galaksisi'ne benzerliğiyle öne çıkıyor. NGC 891 Samanyolu'nun daha basık ve ince hali gibi duruyor. 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki ABELL 347 adındaki galaksi kümesine ait diğer yıldızlar NGC 891'in en fazla 8'de biri kadar.



Görsel: Juan Lozano de Haro

UÇLARDAKİ YILDIZLAR

Resimdeki Ayçiçeği Galaksisi sarmal galaksiler grubuna giriyor. Av Köpekleri takımyıldızının yakınlarında bulunuyor. Ayçiçeği Galaksisi (M63), Girdap Galaksisi (M51) ve diğer birkaç küçük galaksiyle yerçekimsel olarak etkileşim halinde. M63 Dünya'ya yaklaşık 35 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Galaksinin merkezinden uzaklaştıkça görülen mavi noktalar genç parlak yıldızları gösteriyor.



Görsel: NASA, ESA, Hubble

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