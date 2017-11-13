NASA açıkladı: Voyager 2 Güneş Sistemi'nden çıktı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)Voyager misyonu ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. NASA, Voyager 2'nin Güneş Sistemi'nden çıktığını belirtti.
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1NASA'nın 1977'de uzaya gönderdiği ve içinde Dünya dışı bir medeniyet ile karşılaşması durumunda aralarında Türkçe'nin de bulunduğu kayıtlara ev sahipliği yapan Voyager 2, Güneş Sistemi'nden çıktı.
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UZAYDA DOLAŞAN TÜRKÇE MESAJIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI (SABAH ŞERİFLERİNİZ HAYROLSUN)
Voyager 1 ve 2 uzay araçlarında Türkçe olarak kaydedilen "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun" mesajının arkasındaki hikaye yıllar sonra ortaya çıkmıştı.
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Söz konusu mesajın Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.
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4Kaydın nasıl yapıldığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kuniholm, "1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım" dedi.
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NASA, 20 Ağustos 1977’de Voyager 2 insansız uzay aracını uzaya gönderdi.
Voyager misyonunun asıl hedefi Jüpiter ve Satürn'den veri toplamaktı.
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Ancak taşıdıkları plütonyum piller sayesinde halen aktif olan uzay araçlarının misyonu 40 yılı geride bıraktı.
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825 kilo ağırlığındaki Voyager uzay araçları NASA’nın en büyük başarı hikâyelerinden biri. Zira, iki araç da günümüzde hala uzaydan güvenilir bilgiler aktarmaya devam ediyor.
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Yeryüzünden giderek uzaklaşan bu araçlarla bağlantının 2030’a kadar korunacağı öngörülüyor.
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Voyager 1, 25 Ağustos 2012’de Güneş Sistemi’ni çevreleyen bölge olan heliosferi geçmişti.
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Böylece Voyager 1, uzay boşluğunda en uzağa gidebilmeyi başaran ilk insan yapımı araç olma özelliğini kazanmıştı.
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Fırlatıldıkları tarihten bu yana iki uzay aracı da oldukça büyük keşiflerde bulundu. Voyager 1, 1 Ocak 1979’da Jüpiter’in yukarıda görülen fotoğrafını kaydetti.
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Araç, toplamda ise gezegenin ve dört uydusunun 17 bin 477 fotoğrafını yolladı. Jüpiter’i çevreleyen halkaların varlığı da ilk kez bu fotoğraflar yoluyla kanıtlandı.
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Voyager 1, fotoğrafta görüldüğü gibi Jüpiter’deki hava akımlarını da belgeledi. Jüpiter’in yanından geçtikten sonra araç, saniyede 16 kilometrelik hıza ulaştı.
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Voyager 2, Satürn’ün renkli fotoğrafını Dünya’ya gönderdi.
Araç, Güneş Sistemi'nin altıncı gezegenine 1981 yılında ulaştı. Uzay standartlarına göre oldukça yakından çekilen bu fotoğraf, 21 milyon kilometrelik bir mesafeden kaydedildi.
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Araçlar, 1980 yılında çekilen fotoğrafta görüldüğü gibi ABD'deki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nün gözlem ve kontrolü altında. Günümüzde kullanılan teknoloji artık çok daha modern.
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Ancak NASA’nın Voyager uzay araçlarını tasarlayan çoktan emekli olmuş mühendislerinin düzenli olarak görüşüne başvurulması gerekiyor.
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Uzay araçları uzaylılar tarafından bulunmaları ihtimaline karşı Dünya'dan fotoğraflar ve aralarında Türkçe bir mesajın da olduğu altın kaplama plaklar taşıyor.
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Türkçe kayıtta uzaylılara, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun" diye sesleniliyor. Uzaylıların plağı çalabilmesi için bir pikap iğnesi ve resimli talimatlar da düşünülmüş.
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Voyager misyonu, onlarca yıldır yalnızca uzay meraklılarına değil, sanatçılara da ilham kaynağı oldu.
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Voyager 1’i Satürn’ün yanından geçerken gösteren bu resim anonim bir Amerikalı sanatçıya ait. Eser 1977'de Voyager henüz yola çıkmadan önce yapılmış.